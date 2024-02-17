هكذا تفاعل الموريتانيون مع كلمة أبو عبيدة خلال مسيرة داعمة لغزة (فيديو)

وطن – فرضت كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، نفسها على مسيرة كانت تشهدها العاصمة الموريتانية نواكشوط للمطالبة بوقف الحرب على غزة.

وكات المئات يشاركون في مسيرة تضامنية مع غزة وللمطالبة بوقف الحرب عليها، تزامنًا مع كلمة أبو عبيدة التي تم بثّها الجمعة.

وفور بدء كلمة أبو عبيدة، توقفت هتافات المشاركين في المسيرة، فيما أقدم المشروفون على تنظيم الحدث إلى بثها عبر مكبرات الصوت.

وحظيت كلمة أبو عبيدة، بتفاعل كبير بين المشاركين في المسيرة، وأعقب الكلمة هتافات مؤيدة لحركة حماس ولكتائب القسام والمقاومة وكذلك لمؤازرة المحاصرين في غزة.

رسائل أبو عبيدة

وكان أبو عبيدة قد أكد في كلمته، أن مجاهدي كتائب القسام أوقعوا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة وغير مسبوقة.

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وأضاف أن الخسائر في صفوف الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة باتت كبيرة جدا رغم محاولة حمايتهم ورعايتهم.

وأوضح أن مجاهدي القسام يواصلون تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”، ويدمرون مدرعاته ويوقعون جنوده في كمائن محكمة ويصطادون ضباطه في عملية قنص احترافية، وكلما ظن أنه بات آمنا خرج له المجاهدون من حيث لا يحتسب.

وأشار إلى أن ما تبثه الكتائب من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مقاتلوها في الميدان، لافتا إلى أنه يتم تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب ميدانية وأمنية معقدة.

ولفت إلى الآلاف من مقاتلي القسام في تأهب دائم ولا يزالون يخوضون معارك في كافة مناطق التوغل بتكتيكات منوعة وبأسلحة مناسبة، وهم مستمرون حتى خروج آخر جندي من غزة.