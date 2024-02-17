محمد صلاح سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري والسعودية وجهته المقبلة

وطن- كشف النجم الإنجليزي مارك لورينسون لاعب نادي ليفربول السابق، بأن المصري محمد صلاح بالفعل سيرحل عن صفوف النادي مع نهاية الموسم الجاري إلى الدوري السعودي روشن.

وأثار العديد من التقارير التكهنات حول مستقبل المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول التاريخي، عقب تقدم اتحاد جدة السعودي عرض خيالي للتعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن النادي الإنجليزي تمسك في بقاء اللاعب.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وأكد نجم ليفربول السابق لورينسون في تصريح صحفي نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، بأن المصري صلاح سيغادر نادي ليفربول 100% نهاية الموسم الجاري.

وأردف، ” بغض النظر عما سيحدث هذا الموسم، أعتقد أن محمد صلاح سيرحل إلى السعودية، كما وأتمنى حصول ليفربول على رسوم باهظة من وراء بيع اللاعب، من أجل التعاقد مع ثنائي مميز”.

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غياب محمد صلاح

كما وواصل، ” صلاح كان يمكنه الرحيل الصيف الماضي، واقتحم مكتب المدرب كلوب ليقول له أريد الرحيل، إلا أن اللاعب لم يفعل ذلك”.

واستكمل، ” اللاعبون الذين حضروا في غياب محمد صلاح، يعرفون أنهم يقاتلون من أجل التواجد في التشكيلة الأساسية وهذا أمر عظيم”.

وختم تصريحه، ” هجوم فريق ليفربول يحظى بكثير من النجوم مثل ديوغو وتا وداروين نونيز ولويس دياز، وعلى الرغم من ذلك أؤيد ضم لاعبين جدد في حال رحيل صلاح عن الفريق”.

وكانت تقارير صحيفة، قد أفادت بأن نادي اتحاد جدة السعودي قد تقدم بعرض خيالي للتعاقد مع المصري صلاح الصيف المقبل، بمبلغ يقدر ب235 مليون يورو.

يذكر بأن المصري محمد صلاح قد سجل 14 هدفاً هذا الموسم مع فريق ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يتعرض لإصابته خلال مشاركته الدولية مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار الماضية.