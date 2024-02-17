الرئيسية » الهدهد » “لص السيارات” المتبجح يستنفر الأمن العُماني في مسقط وهذا مصيره (فيديو)

“لص السيارات” المتبجح يستنفر الأمن العُماني في مسقط وهذا مصيره (فيديو)

بقلم
"لص السيارات" المتبجح يستنفر الأمن العُماني في مسقط وهذا مصيره

وطن – استنفر لص سيارات الأمن العماني في مسقط حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه متلبساً في السيارة التي سرقها في وضح النهار، من أمام أحد المحال التجارية دون أي رادع إنساني أو أخلاقي.

وقالت شرطة عُمان السلطانية في بيان على حسابها في موقع “إكس” -تويتر سابقاً- إن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على شخص لقيامه بسرقة مركبة كانت في وضع التشغيل أمام أحد المحال التجارية في ولاية السيب، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن” إحدى السيارات فضية اللون متوقفة أمام محل تجاري في شارع عام.

ويرى شخص وهو يقترب من السيارة، ويفتح بابها قبل أن يلحق به عدد من الأشخاص الذين كانوا في المكان، وبدا أحدهم وهو يشير كما يبدو لصاحب السيارة داخل المحل، الذي بدا وهو يخرج بعد ثوان مهرولاً ويلحق به مع الآخرين دون أن يتمكنوا من الوصول إليه.

تحذير المواطنين

وتعتبر جرائم سرقة المركبات من الجرائم التي يسهل ارتكابها في أي وقت وذلك لمعرفة الجناة بقواعد التشغيل وتواجد المركبة المراد سرقتها في أماكن عامة، يسهل على الجاني عملية السرقة دون تخطيط مسبق في أغلب الأحيان.

أضف إلى ذلك فإن الإهمال من جانب بعض المجني عليهم في عدم اتخاذ تدابير الوقاية يسهم بشكل كبير في وقوع العديد من جرائم سرقة المركبات. وأكثر ما تقع في المدن بشكل رئيسي وفي مناطق الازدحام السكاني والمناطق التجارية لكثرة تواجد المركبات.

ودأبت شرطة عُمان السلطانية على تحذير المواطنين والمقيمين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق، أو قضاء الاحتياجات من المحلات التجارية أو محطات الوقود وغيرها من الأماكن أو ترك مبالغ داخلها، مما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

  • اقرأ أيضا:
الداخلية القطرية تحذر من مخالفة مرورية قد لا يعلمها الكثيرون

ترك السيارة قيد التشغيل

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حادثة السرقة التي جرت في وضح النهار وعلى بعد خطوات من وجود صاحبها وعلق “ابن عمان” :”من الخطأ ترك السيارة في وضعية التشغيل حتى لو لدقائق”.

بينما طالب “إسحاق المعولي”: بسن قوانين لمعاقبة من يترك سيارته في وضع التشغيل” وأضاف :”كما يقول المثل: المال السائب يعلم السرقة”.

تعليق "إسحاق المعولي"
تعليق “إسحاق المعولي”

وقال “عبد الله البحري” إن هذه الظاهرة من الظواهر التي يحتاج وقفة، لما لها من تأثير سلبي على الفرد والمجتمع والجهات الأمنية.

وتابع: “من المفترض من كل شخص أن يكون حريصاً على ممتلكاته، وألا يتهاون في ترك مركبته في حالة تشغيل لتفادي وقوع هذه السرقات”.

قد يعجبك أيضاً

زوجة البغدادي الثالثة تروي تفاصيل علاقته بزوجته السورية وسباياه في الليل ومنعه الهواتف

زوجة البغدادي الثالثة تروي تفاصيل علاقته بزوجته السورية وسباياه في الليل ومنعه الهواتف (فيديو)

عمرو أديب يكذب مصطفى بكري بشأن عرض 250 مليار دولار على السيسي مقابل الموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

أبواق النظام تفضح نفسها بعرض الـ250 مليار دولار على السيسي مقابل تهجير الفلسطينيين من غزة

العصيان العسكري يضرب جيش الاحتلال وأزمات نفسية للجنود تعصف بلوائه الأشرس

العصيان العسكري يضرب جيش الاحتلال وأزمات نفسية للجنود تعصف بلوائه الأشرس

"دواء يُنهي السرطان".. بوتين يبشر العالم بإنجاز كبير للعلماء الروس

“دواء يُنهي السرطان”.. بوتين يبشر العالم بإنجاز كبير للعلماء الروس

شكري:حماس خارج الإجماع الفلسطيني ويجب محاسبة من أدامها في غزة بالدعم

شكري: حماس خارج الإجماع الفلسطيني ويجب محاسبة من أدامها في غزة بالدعم (فيديو)

النوم حوالي 5 ساعات في الليلة قد يرفع خطر الإصابة بالجلطة والنوبة القلبية

النوم أقل من 5 ساعات في الليلة .. لن تتخيل الخطر على حياتك!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior