“لص السيارات” المتبجح يستنفر الأمن العُماني في مسقط وهذا مصيره (فيديو)

وطن – استنفر لص سيارات الأمن العماني في مسقط حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه متلبساً في السيارة التي سرقها في وضح النهار، من أمام أحد المحال التجارية دون أي رادع إنساني أو أخلاقي.

وقالت شرطة عُمان السلطانية في بيان على حسابها في موقع “إكس” -تويتر سابقاً- إن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على شخص لقيامه بسرقة مركبة كانت في وضع التشغيل أمام أحد المحال التجارية في ولاية السيب، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

قيادة شرطة محافظة مسقط تلقي القبض على شخص لقيامه بسرقة مركبة كانت في وضع التشغيل أمام أحد المحال التجارية في ولاية السيب، وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقه.#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/vuPatMrOGA — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 17, 2024

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشرطة على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن” إحدى السيارات فضية اللون متوقفة أمام محل تجاري في شارع عام.

ويرى شخص وهو يقترب من السيارة، ويفتح بابها قبل أن يلحق به عدد من الأشخاص الذين كانوا في المكان، وبدا أحدهم وهو يشير كما يبدو لصاحب السيارة داخل المحل، الذي بدا وهو يخرج بعد ثوان مهرولاً ويلحق به مع الآخرين دون أن يتمكنوا من الوصول إليه.

تحذير المواطنين

وتعتبر جرائم سرقة المركبات من الجرائم التي يسهل ارتكابها في أي وقت وذلك لمعرفة الجناة بقواعد التشغيل وتواجد المركبة المراد سرقتها في أماكن عامة، يسهل على الجاني عملية السرقة دون تخطيط مسبق في أغلب الأحيان.

أضف إلى ذلك فإن الإهمال من جانب بعض المجني عليهم في عدم اتخاذ تدابير الوقاية يسهم بشكل كبير في وقوع العديد من جرائم سرقة المركبات. وأكثر ما تقع في المدن بشكل رئيسي وفي مناطق الازدحام السكاني والمناطق التجارية لكثرة تواجد المركبات.

ودأبت شرطة عُمان السلطانية على تحذير المواطنين والمقيمين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق، أو قضاء الاحتياجات من المحلات التجارية أو محطات الوقود وغيرها من الأماكن أو ترك مبالغ داخلها، مما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

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ترك السيارة قيد التشغيل

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حادثة السرقة التي جرت في وضح النهار وعلى بعد خطوات من وجود صاحبها وعلق “ابن عمان” :”من الخطأ ترك السيارة في وضعية التشغيل حتى لو لدقائق”.

بينما طالب “إسحاق المعولي”: بسن قوانين لمعاقبة من يترك سيارته في وضع التشغيل” وأضاف :”كما يقول المثل: المال السائب يعلم السرقة”.

وقال “عبد الله البحري” إن هذه الظاهرة من الظواهر التي يحتاج وقفة، لما لها من تأثير سلبي على الفرد والمجتمع والجهات الأمنية.

وتابع: “من المفترض من كل شخص أن يكون حريصاً على ممتلكاته، وألا يتهاون في ترك مركبته في حالة تشغيل لتفادي وقوع هذه السرقات”.