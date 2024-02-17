صورة أثارت ضجة.. هل يستخدم جيش الاحتلال صواريخ تركية في الحرب على غزة؟

وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد أنباء متداولة زعمت استخدام جيش الاحتلال أسلحة تركية في الحرب على غزة.

وانتشرت صور على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر ما قيل إنها شظايا صواريخ تركية الصنع استخدمها الجيش الإسرائيلي في مخيم الشجاعية للاجئين شمالي قطاع غزة.

صور متداولة إلى شظايا صواريخ تركية الصنع استخدمها الجيش الإسرائيلي في مخيم الشجاعية للاجئين في غزة.#خبرني #غزة pic.twitter.com/bhIq9HfTtb — خبرني Khaberni (@khaberni) February 16, 2024

الرئاسة التركية تنفي

وردًا على ذلك، فند مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، ما سماها “أكذوبة جديدة” تزعم استخدام إسرائيل صواريخ تركية في عدوانها على المدنيين في قطاع غزة.

ونفى المركز بشدة “هذه الأكذوبة”، وقال في بيان إن الادعاء بأن شظايا صواريخ تركية الصنع استخدمها الجيش الإسرائيلي في منطقة الشوكية في غزة فيما يتعلق ببعض الصور المتداولة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي هو ادعاء غير صحيح.

وقال إنه لا توجد لتركيا أي تجارة ذخيرة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل.

ولفت إلى أنه ليس من الواضح حتى ما إذا كانت القطعة الموجودة في الصورة المزعومة تنتمي إلى أي ذخيرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن عبارة (صنع بواسطة) الظاهرة في الصورة لا تستخدم في الصناعات الدفاعية التركية على الإطلاق.

‏وأشار إلى أنه سابقا تم الادعاء أيضا أن باكستان، التي تدعم شعب غزة، زودت إسرائيل بذخائر مدفعية عيار 155 ملم، وقد نفى المسؤولون الباكستانيون هذه الاتهامات بشكل قاطع.

محلل تركي يرد

ورد المحلل التركي ئ، على هذه المزاعم عبر منشور عبر حسابه على منصة إكس.

وقال جانبكلي: ” صحيح أن موقف تركيا بشأن غزة مخزي ومخيب للآمال، شأنها شأن معظم الدول الإسلامية لكن الادعاء بأن إسرائيل تستخدم صواريخ تركية غير صحيح إطلاقا”.

وفند جانبكلي، هذه المزاعم قائلا إن تركيا أوقفت استخدام مصطلح “Turkey” منذ عام ونصف، وأصبحت تستخدم مصطلح “Türkiye” في كل منتجاتها المحلية والخارجية.

" صحيح أن موقف تركيا بشأن غزه مخزي ومخيب للآمال

شأنها شأن معظم الدول الاسلاميه

.

" لكن الادعاء بأن إسرائيل تستخدم صواريخ تركيه غير صحيح إطلاقا

.

.

" اولا تركيا اوقفت استخدام مصطلح Turkey منذ عام ونصف

تقريبا واصبحت تستخدم مصطلح Türkiye في كل منتجاتها المحليه والخارجيه

.

ثانيا… https://t.co/DCZMaqyCEX pic.twitter.com/JAaCx7T1Pn — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) February 16, 2024

وأضاف أن تركيا لا تستخدم أبدا في منتجاتها الدفاعية عبارة صنع بواسطة BY Turkey، كما أوضح أن تركيا تملك مشروع صناعة صواريخ لكنه لم يدخل الإنتاج التسلسلي إلا في الآونة الأخيرة، ما يعني أنه بعد تغيير مصطلح كلمة Turkey.

اقرأ أيضا:

وتابع: “لو أن الصورة تم التقاطها من غزة لصاروخ من منتج تركي فيجب أن تكون مكتوبه عليه كلمة Türkiye”.

وأشارإلى أن الصواريخ التركية دخلت الإنتاج التسلسلي قبل بضعة أشهر، متسائلًا: “هل يعقل أن تقوم تركيا بتصدير الصواريخ لدوله أخرى وهي لم تدخل مخزون جيشها بعد”.

ولفت إلى أن حساب مكافحة المعلومات المضللة المرتبط بالرئاسة التركية نشر خبرا يؤكد فيه زيف الادعاءات ويقول إنه لا توجد صفقة مباشرة أو غير مباشرة بين تركيا وإسرائيل بشأن الأسلحة.