زوجة البغدادي الثالثة تروي تفاصيل علاقته بزوجته السورية وسباياه في الليل ومنعه الهواتف (فيديو)

وطن – نقلت إحدى وسائل الإعلام السعودية عن زوجة أبو بكر البغدادي الثالثة “نور إبراهيم” تفاصيل و أسرار جديدة عن زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابراهيم بن عواد وشهرته “أبو بكر البغدادي” وعلاقته بعائلته بالنساء وزوجته السورية والهواتف الممنوعة.

وقتل البغدادي في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأعلن حينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوس من القوات الأميركية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.

والبغدادي هو ابراهيم بن عواد بن ابراهيم بن علي، وشهرته أبو بكر البغدادي، ولد في 28 يونيو 1971 وكان أمير تنظيم ما كان يعرف بـ”دولة العراق الإسلامية” خلفا لأبي عمر البغدادي.

تعطش البغدادي للنساء والجنس عجيب ! نور ابراهيم: البغدادي نظر لي النظرة الشرعية

قبل ساعات من ظهوره الأول بالموصل وفي

نفس اليوم تزوجني وانا ابنة الـ14 ربيعاً آنذاك يعني طائرات وصواريخ والعالم كله يلاحقه

وهو عاقد وينتظر ينزل من المنصة ويتزوج

شنو متريگ "فياجرا وعسل مَلَكي وجرجير" ! pic.twitter.com/VZ8sSV1nRb — سيف الدين المهنا (@Saif_almuhana) February 17, 2024

نساء البغدادي ليلاً ومنع الهاتف الجوال

وبعد نحو 5 أعوام من مقتل البغدادي ذكرت زوجة له معتقلة في العراق بأول مقابلة لها، أن البغدادي كان يقضي نهاره وحيداً في غرفته الخاصة بالمنزل “ولم يكن يتواصل مع نسائه إلا ليلاً”.

وهو ما أكدته نور إبراهيم الزوجة الثالثة للبغدادي وهي ابنة القيادي في التنظيم أبو عبدالله الزوبعي، والتي أوضحت أنها كانت تسكن في منزل واحد مع بقية زوجاته وسباياه التسع.

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كما أردفت أنها لم تنزعج من طلب البغدادي بعودة زوجتيه الأخرتين، لكنها أشارت لخلافات مع الزوجة السورية وزعمت حصول “خلافات كبيرة بين زوجات البغدادي وبين زوجته السورية” التي اعتبرت أن “تعدد الزوجات ليس بالأمر الجيد”.

#بغداد — زوجة زعيم تنظيم #داعش أبو بكر البغدادي الثالثة نور إبراهيم لـ #الحدث: #البغدادي أصابه الغرور وكنت مجبرة على البقاء معه وقت تصدره قوائم المطلوبين pic.twitter.com/0q8IwuLzVZ — ا لـحـدث (@AlHadath) February 17, 2024

ورأت نور حول ظاهرة تعدد الزوجات والسبايا وشغف البغدادي بالنساء مع مختلف قادة تنظيم داعش الإرهابي، أن “الدولة الإسلامية المزعومة أصبحت عبارة عن دولة زواجات” حسب وصفها.

ولفتت زوجة البغدادي الثالثة إلى أن الهواتف كانت ممنوعة تماما داخل بيت البغدادي، وأن العدناني هو القيادي الوحيد في التنظيم الذي زار البغدادي في المنزل.

في مقابلة حصرية لـ #الحدث.. زوجة زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي الثالثة نور إبراهيم: تزوجني وأنا في عمر الـ 14 بعد نظرة شرعية واحدة في يوم خطبته الشهيرة بإعلانه دولة الخلافة pic.twitter.com/a7t6J0GL5t — ا لـحـدث (@AlHadath) February 17, 2024

دولة الهوس بالنساء

وكانت قناة “العربية” السعودية قد نقلت عن زوجة أبو بكر البغدادي “أسماء محمد”، سردها لتفاصيل وصفت بالمثيرة عن علاقة زعيم تنظيم داعش بعائلته وهوسه بالنساء.

وأوضحت أسماء محمد زوجة البغدادي أن زعيم تنظيم داعش كان لديه أكثر من 10 سبايا إيزيديات، وقد تزوج من طفلة لا تتجاوز من العمر 13 عاماً.

يذكر أنه في عام 2011 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن أبو بكر البغدادي إرهابي عالمي ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله. وفي 16 ديسمبر 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار.