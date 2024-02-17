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زوجة البغدادي الثالثة تروي تفاصيل علاقته بزوجته السورية وسباياه في الليل ومنعه الهواتف (فيديو)

بقلم
زوجة البغدادي الثالثة تروي تفاصيل علاقته بزوجته السورية وسباياه في الليل ومنعه الهواتف

وطن – نقلت إحدى وسائل الإعلام السعودية عن زوجة أبو بكر البغدادي الثالثة “نور إبراهيم” تفاصيل و أسرار جديدة عن زعيم تنظيم داعش الإرهابي ابراهيم بن عواد وشهرته “أبو بكر البغدادي” وعلاقته بعائلته بالنساء وزوجته السورية والهواتف الممنوعة.

وقتل البغدادي في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأعلن حينها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوس من القوات الأميركية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.

والبغدادي هو ابراهيم بن عواد بن ابراهيم بن علي، وشهرته أبو بكر البغدادي، ولد في 28 يونيو 1971 وكان أمير تنظيم ما كان يعرف بـ”دولة العراق الإسلامية” خلفا لأبي عمر البغدادي.

نساء البغدادي ليلاً ومنع الهاتف الجوال

وبعد نحو 5 أعوام من مقتل البغدادي ذكرت زوجة له معتقلة في العراق بأول مقابلة لها، أن البغدادي كان يقضي نهاره وحيداً في غرفته الخاصة بالمنزل “ولم يكن يتواصل مع نسائه إلا ليلاً”.

وهو ما أكدته نور إبراهيم الزوجة الثالثة للبغدادي وهي ابنة القيادي في التنظيم أبو عبدالله الزوبعي، والتي أوضحت أنها كانت تسكن في منزل واحد مع بقية زوجاته وسباياه التسع.

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كما أردفت أنها لم تنزعج من طلب البغدادي بعودة زوجتيه الأخرتين، لكنها أشارت لخلافات مع الزوجة السورية وزعمت حصول “خلافات كبيرة بين زوجات البغدادي وبين زوجته السورية” التي اعتبرت أن “تعدد الزوجات ليس بالأمر الجيد”.

ورأت نور حول ظاهرة تعدد الزوجات والسبايا وشغف البغدادي بالنساء مع مختلف قادة تنظيم داعش الإرهابي، أن “الدولة الإسلامية المزعومة أصبحت عبارة عن دولة زواجات” حسب وصفها.

ولفتت زوجة البغدادي الثالثة إلى أن الهواتف كانت ممنوعة تماما داخل بيت البغدادي، وأن العدناني هو القيادي الوحيد في التنظيم الذي زار البغدادي في المنزل.

دولة الهوس بالنساء

وكانت قناة “العربية” السعودية قد نقلت عن زوجة أبو بكر البغدادي “أسماء محمد”، سردها لتفاصيل وصفت بالمثيرة عن علاقة زعيم تنظيم داعش بعائلته وهوسه بالنساء.

وأوضحت أسماء محمد زوجة البغدادي أن زعيم تنظيم داعش كان لديه أكثر من 10 سبايا إيزيديات، وقد تزوج من طفلة لا تتجاوز من العمر 13 عاماً.

يذكر أنه في عام 2011 أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن أبو بكر البغدادي إرهابي عالمي ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله. وفي 16 ديسمبر 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار.

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