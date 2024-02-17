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ترتيب مجموعة الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله أمام شباب بلوزداد الجزائري

بقلم
مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وطن- يتصدر فريق الأهلي المصري جدول ترتيب مجموعته الرابعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 لدور المجموعات، بعد تعادله السلبي أمام شباب بلوزداد الجزائري بدون أهداف، الجمعة.

وشهدت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد تفوق الأخير على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ بنسبة 53% في المباراة.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا 2024

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق الضيف الأهلي المصري في اللقاء إلى 7 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

وانتهت مباراة الأهلي حامل اللقب السابق أمام شباب بلوزداد الجزائري بالتعادل السلبي بدون أهداف، في منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

الأهلي وشباب بلوزداد
مباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي المصري بطل القارة السمراء في النسخة الماضية بمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 لدور المجموعات، كما يلي:

الأهلي المصري 6 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري 5 نقاط.

يانغ أفريكانز التنزاني 5 نقاط.

نادي ميدياما الغاني 4 نقاط.

كما وسيلتقي الأهلي المصري في المواجهة القادمة أمام نظيره الغاني ميدياما، بينما سيواجه شباب بلوزداد نظيره التنزاني يانغ أفريكانز في منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 لدور المجموعات.

الأهلي وشباب بلوزداد
مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويحتل فريق الأهلي المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مع فارق المواجهات المؤجلة برصيد 14 نقطة،كما وبفارق كبير عن المتصدر إنبي برصيد 22 نقطة للموسم الجاري.

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