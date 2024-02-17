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الداخلية القطرية تحذر من مخالفة مرورية قد لا يعلمها الكثيرون

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الداخلية القطرية تحذر من مخالفة مرورية قد لا يعلمها الكثيرون

وطن – حذرت وزارة الداخلية القطرية من مخالفة مرورية قد لايعلمها الكثيرون أثناء توقفهم بمركباتهم لفترة قصيرة والعودة إليها.

وجاء في بيان الداخلية الذي نشرته على حسابها في منصة إكس ورصدته وطن: “ترك محرك السيارة في حالة تشغيل والنزول منها ولو لوقت قصير، يعد مخالفا لقواعد السلامة”.

وأضاف البيان عن ترك محرك السيارة يعمل والنزول منها دون إيقافه: “قد يؤدي للتعرض للسرقة أو وقوع الحوادث المرورية”.

وليست المرة الأولى التي تنوه فيها وزارة الداخلية لهذا الأمر فقد أكدت في مرات سابقة ومنها في 4 حزيران/يونيو 2023 ذات الملاحظة الهامة التي قد لا يعلمها الكثيرون.

وقبل أيام أكدت وزارة الداخلية القطرية أن الحرص على التقيد بقواعد المرور يقي من خطر الحوادث ويعزز السلامة المرورية.

ودعت الوزارة إلى عدم استعمال المكابح أو الفرامل بصورة مفاجئة سواء لغرض تخفيف السرعة أو إيقاف لاسيما إذا لم تكن هناك ضرورة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق.

الحوادث المرورية في قطر

وكانت الوزارة قد أتاحت خدمة تسجيل الحوادث المرورية عبر تطبيق “مطراش2” الذي يقلص من زمن إنجاز الخدمة وتحرك المركبة لأقرب موقف خدمات وضمان انسيابية حركة السير.

يذطر أن وسائل إعلامية تحدثت عن تعرض لاعب المنتخب القطري جاسم جابر لحادث سير خطير بعد ساعات من تتويج “العنابي” بلقب بطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، على حساب منتخب الأردن في المباراة النهائية التي استضافها استاد “لوسيل”.

وذكرت مصادر قطرية أن سيارة اللاعب اصطدمت بسيارة أخرى نظراً لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في الدوحة ورغم أن السيارة تضررت بشكل كبير إلا أن اللاعب خرج سليما دون أن يصاب بأي مكروه ولم يحتج لأي تدخل طبي.

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