إنريكي يرد على قرار مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف المقبل

وطن- رد المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، على قرار نجمه كيليان مبابي بالرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأجاب المدرب إنريكي على الكم الهائل من تساؤلات الصحفيين بشأن رحيل كيليان مبابي عن فريق باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الخميس، قائلاً: ” لا .. لا يمكنني قول شيء”.

ليعود من جديد ويجيب بعد سؤال بشأن التزام اللاعب مع الفريق خلال الفترة القادمة، ” هذا الأمر غير مطروح للنقاش”.

إنريكي ورحيل مبابي

وأضاف، ” سأحاول وضع نهاية لهذه المسألة، ليس لدي أي تعليقات أدلي بها، والأطراف المعنية لم تقل شيئاً بشكل علني حتى الآن”.

وختم المدرب حديثه بهذا الشأن، ” كيليان مبابي لم يقل شيئاً بشكل علني، وعندما يتحدث الطرفان سأبدي رأيي”.

وكانت تقارير صحفية مؤكدة قد تحدثت عن إبلاغ النجم الفرنسي كيليان مبابي لرئيس النادي القطري ناصر الخليفي نيته بالرحيل عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري في صفقة حرة مجاناً.

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رحيل مبابي عن باريس

كما وانضم كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان عام 2017 قادماً من صفوف فريق موناكو، بصفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو.

وتوج مبابي خلال مشواره مع باريس سان جيرمان على صعيد الألقاب المحلية 5 مرات بالدوري الفرنسي الممتاز و3 مرات بكأس فرنسا ومرتين بكأس الرابطة الفرنسية ومثلهما كأس الأبطال الفرنسي ووصيف دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020.

وينتهي عقد الفرنسي كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران صيف 2024، مع إمكانية تعاقده مع أي فريق يرده في صفقة حرة بالمجان.