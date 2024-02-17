إقالة كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية بعد فشله في كأس آسيا 2023 قطر

وطن- أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم عن إقالة يورغن كلينسمان من تدريب منتخب كوريا الجنوبية بعد إخفاقه في بطولة كأس آسيا 2023 وهزيمته أمام منتخب نشامى الأردن في دور النصف النهائي.

وكان منتخب كوريا الجنوبية قد ودع النسخة ال18 الماضية من بطولة كأس آسيا 2023، من دور النصف النهائي بعد الخسارة أمام منتخب نشامى الأردن الوصيف بهدفين نظيفين دون مقابل.

إقالة كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية

وجاءت إقالة الألماني كلينسمان من منصب تدريب منتخب كوريا الجنوبية، بعد الأداء الباهت الذي ظهر فيه المنتخب الكوري في بطولة كأس آسيا 2023 قطر.

🟥 #آخر_خبر | اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم 🇰🇷 يوصي بإقالة مدرب المنتخب يورغن كلينسمان 🇩🇪 عقب اجتماع عقد للتباحث حول مستقبل الألماني بسبب النتائج غير المرضية في كأس آسيا قطر 2023 pic.twitter.com/12qAJcrtor — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 15, 2024

وأقصى منتخب كوريا الجنوبية العديد من المنتخبات في الأدوار الإقصائية وهم السعودية وأستراليا، قبل أن يودع البطولة الآسيوية من دور النصف النهائي أمام نشامى الأردن بالخسارة بهدفين نظيفين دون مقابل.

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العنابي القطري بطل كأس آسيا 2023

وتوج صاحب الأرض ومستضيف البطولة منتخب العنابي القطري للمرة الثانية على التوالي بطلاً لكأس آسيا 2023، بعد فوزه على نظيره منتخب نشامى الأردن بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

وجاء ثلاثية أهداف العنابي القطري من 3 ركلات جزاء تحصل عليها المنتخب في المباراة أمام نشامى الأردن، نجح في تسجيلها هداف البطولة أكرم عفيف داخل مرمى حارس المنتخب الأردني يزيد أبو ليلى.

الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم يوصي بإقالة كلينسمان من منصبه.. ومشجعو كوريا الجنوبية الغاضبون يطالبون يورغن كلينسمان ورئيس الاتحاد الكوري الجنوبي بالاستقالة بسبب الفوضى في كأس آسيا.. pic.twitter.com/1TVmA5lA67 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 15, 2024

فيما سجل المنتخب الأردني الهدف الوحيد في المباراة النهائية داخل مرمى العنابي القطري، عن طريق اللاعب يزن النعيمات.

يشار إلى أن مدرب المنتخب الكوري الجنوبي كلينسمان قد تولى منصب تدريب المنتخب في مارس عام 2023، بعقد يمتد حتى مونديال 2026 أمريكا الشمالية، ليقرر الاتحاد إقالته على خلفية فشله في البطولة الآسيوية.