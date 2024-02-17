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آلاف القنابل والذخائر الأمريكية لإسرائيل.. هل اقترب اجتياح رفح؟

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أسلحة أمريكية لإسرائيل

وطن – تخطط واشنطن لإرسال آلاف القنابل والذخائر إلى إسرائيل، في الوقت الذي تتحضر فيه تل أبيب لشن هجمات على رفح التي تحتضن مئات الآلاف من سكان قطاع غزة النازحين.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لإرسال آلاف القنابل والذخائر إلى إسرائيل مقابل عشرات الملايين من الدولارات.

الخطة الأمريكية تأتي في الوقت الذي تتحضر فيه تل أبيب لشن هجمات على مدينة رفح التي تحتضن مئات الآلاف من سكان قطاع غزة النازحين بفعل الهجمات الإسرائيلية على مختلف أرجاء القطاع.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، القول إن شحنات الأسلحة تتضمن نحو قنابل من طراز MK-82، وذخائر هجومية من طراز KMU-572، وصمامات القنابل من نوع FMU-139.

ذخائر هجومية من طراز KMU-572
ذخائر هجومية من طراز KMU-572 قدمت كدعم عسكري أمريكي لإسرائيل

وتقدر قيمة الأسلحة والذخائر بعشرات الملايين من الدولارات، بحسب المسؤولين مؤكدين أن إدارة بايدن ما تزال تدرس تلك الشحنات العسكرية إلى إسرائيل، وأن مكونات الشحنات قد تتغير قبل عرضها على الكونغرس.

وجاءت خطة تسليم الأسلحة في الوقت الذي تخطط إسرائيل فيه لشن هجمات على مدينة رفح، آخر ملاذ لأكثر من مليون شخص في غزة.

وذكرت أن الحكومة الإسرائيلية تريد استلام هذه الأسلحة بسرعة بسبب التهديدات الإقليمية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قدمت ما يقرب من 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى حكومة تل أبيب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل نصفها.

وتعلن إسرائيل حاليا عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه “منطقة آمنة”.

نزوح ضخم في غزة

وأجبرت إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح الفلسطينية المحاذية لمصر، وسط تقديرات أنها تضم نحو مليون و400 ألف مدني، وسط تحذيرات دولية من اجتياحها.

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