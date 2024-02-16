من أصعب مشاهد الإنقاذ في غزة.. فيديو مُرعب من تحت الأنقاض (شاهد)

وطن – فوجىء شاب فلسطيني في قطاع غزة بأن صديقه هو الذي يستغيث من تحت الركام فهرع لإنقاذه، وأخرجه بمساعدة فرق الإنقاذ بعد معاناة وعمل شاق استغرق عدة ساعات.

ويظهر الشاب وهو عالق بشكل كارثي ومرعب أسفل الركام الذي يضغط على رأسه وعظامه وهو في وضعية الجلوس، كما يظهر فرد آخر من عائلته بوضع أصعب أسفل الأنقاض ولا يظهر منه شيء غير رأسه.

ووثق مقطع فيديو نشره صحفيون فلسطينيون محاولات مضنية للفلسطيني وهو يحاول بمعدات بسيطة إنقاذ صديق له تحت الركام، إثر قصف إسرائيلي دمر المنزل الذي كانوا فيه.

شاب في قطاع غزة فوجئ بأن صديقه هو الذي يستغيث من تحت الركام، وأخرجه بعد معاناة وعمل شاق استغرق عدة ساعات. pic.twitter.com/oCtHOHuQxu — خبرني Khaberni (@khaberni) February 16, 2024

ويسمع صوت الفلسطيني الذي لا يُرى وجهه وهو يجثو أمام حطام خلّفه العدوان الإسرائيلي، ويخاطب شخصاً تحت الأنقاض: “اصبر يا صاحبي راح طلعك بإذن الله” ويتابع: “عائلتك كلها بجنبك”، وعرض عليه إعطاءه أنبوبة أوكسجين ليتمكن من التنفس”.

محاولة إنقاذ عالقين تحت الأنقاض

وفي مشهد تال بدا الشاب العالق تحت الحطام بين كتلتي أسمنت، فيما بدا وجهه مدمى ويده اليمنى ملوية إلى الخلف، ويسمع صوته وهو يقول للمنقذ نحن خمسة والدي ووالدتي وأختي وأخي الصغير وأنا.

ويخاطب المنقذ شخصاً آخر:”هات الأوكسجين والشاكوش” ويطلب من صديقه الشاب تحت الركام أن يبقى منتبها، ويكشف الشاب أن هناك ضغطاً على رأسه وعلى رئتيه جراء الكتل الإسمنتية فوقه.

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ضحايا تحت الركام

وارتفعت اليوم الجمعة حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28775 شهيدا و 68552 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيداً و 157 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فيما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.