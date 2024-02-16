منفذ عملية كريات ملاخي .. فادي جمجوم على خطى فادي أبو شخيدم (شاهد)

وطن – كشفت مصادر فلسطينية، هوية منفذ عملية كريات ملاخي التي وقعت ظهر الجمعة، وأدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين، وهو الشيخ فادي جمجوم من مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة .

وتداولت منصات فلسطينية صورة منفذ عملية إطلاق النار في كريات ملاخي، وقالت إنه الشيخ فادي جمجوم من مخيم شعفاط شرقي القدس.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت إن الشرطة الإسرائيلية عثرت على بطاقة هوية في مركبة منفذ عملية إطلاق النار، تعود لأحد سكان شعفاط بالقدس المحتلة، ويجري التحقق مما إذا كانت تعود للمنفذ.

وذكّر مغرّدون فلسطينيون، بعد تداول اسم منفذ عملية كريات ملاخي، بعملية الشهيد فادي أبو شخيدم في نوفمبر 2021، حيث قَتَلَ جندياً اسرائيلياً، وأصاب 3 آخرين، خلال اشتباك مسلح قرب باب السلسلة المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك.

عملية كريات ملاخي .. اختراق أمني كبير

ووقعت عملية اطلاق النار في كريات ملاخي (على بعد 17 كيلومترا من مدينة عسقلان القريبة من قطاع غزة)، في موقف للحافلات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنّ المنفذ وصل مكان العملية، ولديه لحية، ويضع قبعة اليهود المتدينين (قلنسوة) بلون أبيض، ونزل من السيارة وبدأ في إطلاق النار.

وأشارت إلى أن المنفذ كان يريد إكمال عملية إطلاق النار في المحطة، لكن أحد الجنود قام بـ”تحييده”، وهو مصطلح يشير إلى إطلاق النار على المنفذ واستشهاده.

وتعتبر العملية، ضربة أمنية كبيرة، واختراقاً لكل الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ووصف المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية عملية إطلاق النار على موقف الحافلات بكريات ملاخي شرق أسدود بأنها “خطيرة للغاية”.

ووصل وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى موقع عملية إطلاق النار في كريات ملاخي، وقال: “الإرهابيون لا يفهمون إلا لغة القوة ويجب أن ندمرهم”.حسب وصفه

وأضاف “العملية تثبت مرةً أخرى أن توزيع السلاح ينقذ حياة الإسرائيليين وسوف نسلح السكان”.

وقال “بن غفير” إنّ ما يحدث في غزة يجب أن يحدث في لبنان أيضاً. وفق قوله