محكمة فرنسية تحسم شكوى بنزيما ضد وزير الداخلية في قضية “غزة والإخوان”

وطن – قررت محكمة فرنسية، إسقاط شكوى الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي ضد وزير الداخلية جيرالد دارمانان بتهمة التشهير.

وكان دارمانان، اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، قد انتقد بنزيما بعدما نشر على منصة “إكس” في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، رسالة داعمة لأهالي غزة، ضحايا “القصف الظالم” الذي نفذته إسرائيل.

وقال بنزيما آنذاك: “كلّ صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثنِ النساء ولا الأطفال”.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

وزير الداخلية الفرنسي يهاجم بنزيما

فيما زعم وزير الداخلية أنه يمكن تفسير هذا الموقف بما سماها “علاقات سيئة السمعة” لكريم بنزيما مع جماعة الإخوان المسلمين.

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شكوى بنزيما ضد الوزير الفرنسي

وعلى إثر ذلك، قدم بنزيما شكوى من قِبل المحامي هوغ فيجييه نيابة عن اللاعب الذي رأى أن تصريحات الوزير الفرنسي “تقوّض” شرفه وسمعته.

وأوضح بنزيما أنه لم تكن لدي أدنى صلة بجماعة الإخوان المسلمين، ولا علم له بأي شخص يدعي أنه عضو فيها.

وأضاف: “أدرك إلى أي مدى يتم استخدامي، بسبب سمعتي، في ألعاب سياسية، وهي أكبر فضيحة نظرًا إلى أن الأحداث الدرامية التي وقعت منذ 7 أكتوبر تستحق شيئًا مختلفًا تمامًا عن هذا النوع من التصريحات”.

المدعي العام يحسم الشكوى

وحسمًا لهذه الشكوى، قال المدّعي العام ريمي هيتز إن محكمة العدل، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخوّلة محاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم، لم تجد أي أساس لأي هجوم على شرف (بنزيما) أو سمعته.