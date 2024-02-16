ما سبب الضجة التي أثارها مهرجان الظاهرة السياحي في سلطنة عمان؟

وطن – دار جدل واسع بين رواد منصات التواصل حول فعاليات مهرجان الظاهرة السياحي في سلطنة عمان ومدى مناسبتها مع الظروف المأساوية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة.

وانطلقت الخميس 16 شباط/فبراير فعاليات ومناشط مهرجان الظاهرة السياحي، في ميدان الفعاليات بمنطقة القرين ببلدة السليف بولاية عبري، وسيستمر المهرجان إلى 6 آذار/مارس القادم.

جدل مهرجان الظاهرة في سلطنة عمان

وكتب المتابع وائل بن سيف الحراصي عن فعاليات المهرجان: “ليس الخطأ في إقامة مهرجان الظاهرة السياحي بل الخطأ في بعض فقراته”.

ليس الخطأ في إقامة #مهرجان_الظاهرة_السياحي بل الخطأ في بعض فقراته.#غزة_تُباد والظاهرة تطرب، أي رسالة هذه للشباب والأطفال عن انتمائنا وصدقنا لقضيتنا. عهدنا بأهل الظاهرة أهل صدق ووفاء، أهل حق وثبات، أهل نخوة ونصرة. لا يزال الوقت كافيا لإصلاح الأمر وأنتم أهله. pic.twitter.com/7kmaIrrwM5 — وائل بن سيف الحراصي (@WailHarrasi) February 16, 2024

وأوضح الخراصي: “غزة تُباد والظاهرة تطرب، أي رسالة هذه للشباب والأطفال عن انتمائنا وصدقنا لقضيتنا.. عهدنا بأهل الظاهرة أهل صدق ووفاء، أهل حق وثبات، أهل نخوة ونصرة”.

وختم المتابع العماني حديثه عن مهرجان الظاهرة السياحي في سلطنة عمان والانتقادات الموجهة لبعض فعالياته: “لا يزال الوقت كافيا لإصلاح الأمر وأنتم أهله”.

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وكان لسعيد المعشني ابو مسعود رأي آخر كتب فيه: “هل تُريد من أهل الظاهرة الخروج والتصادم مع قيادتهم ؟!لكي تقول لهم عهدنا بأهل الظاهرة أهل صدق ووفاء!”.

وذكر المعشني: “أهل غزة تغريداتك ليسوا بحاجة لها والوزارة التي خرجت منها قايمة بجهد كبير نصرة لاخواننا ، فكن منصفاً بتحديد قلمك لجهود القيادة لنصرة اخواننا في كافة المحافل الدولية . شارك بلا تحريض”.

وجهات نظر متباينة

وذكر صالح: “يجب أن نعيش في تعاسه ونقطع كل مظهر يجلب البهجة والفرح والاستمتاع لان فلسطين محتله ويقتّل وينكل بهم”.

وأردف: “فلسطين محتلة منذ اكثر من ٧٥ عام وهمه في نفس الوضع ربما زادت الان حدته والصورة تدل على الاستمرار لان العالم خذلهم واولهم الاسلامي هل من المنطق نقطع كل مظاهر البهجة والفرح ونعيش”.

وقال أبو أحمد الراشدي: “يريدون إشغال الشعب عن أمر المسلمين وقضية مهمة جدا؛ قبل أيام شاهدنا التجمهر عند المقاهي والمطاعم لمشاهدة المباريات؛ والآن مهرجان وغدا حفل وهكذا”.

وكان نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظ الظاهرة قد تحدث عن تفاصيل المهرجان مؤكداً أنه سوف يستمر حتى السادس من مارس القادم بميدان الفعاليات بولاية عبري، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة من المحافظة، وسط تنوع في الفعاليات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والترفيهية.