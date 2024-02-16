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لهذا السبب القضاء الفرنسي يرفض دعوى كريم بنزيما

بقلم
كريم بنزيما

وطن- رفضت محكمة العدل الفرنسية، الخميس، الدعوى التي رفعها النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي اتحاد جدة السعودي ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، على خلفية اتهام الأخير له بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت لجنة الطلبات التابعة لمحكمة العدل الجمهورية (CJR)، بأن النائب العام رفض دعوى كريم بنزيما المقدمة ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين.

رفض دعوى كريم بنزيما

كما وبينت تلك اللجنة، بأن هذا القرار الصادر عن لجنة الطلبات المكونة من 3 قضاة من محكمة التمييز ومستشارين الدولة وكذلك اثنين من كبار مستشاري مجلس المحاسبة غير قابل لأي استئناف عليه.

الفرنسي كريم بنزيما
اللاعب كريم بنزيما

وختمت، ” محكمة العدل الجمهورية هي السلطة القضائية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم، وبالتالي فإن المدعي العام لدى محكمة التمييز يمثل المدعي العام”.

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الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، قد هاجم النجم الفرنسي كريم بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022، بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية تضامنه مع أطفال غزة.

كما ونفى الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، بشأن ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين بعد الهجوم عليه من قبل وزير الداخلية جيرالد دارمانين بعد تضامن اللاعب مع فلسطين.

وارتقى أكثر من 28 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء وأصيب ما يزيد عن 68 ألف آخرين بجراح مختلفة، منذ إعلان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى هذه اللحظة. وفق تقرير صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

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