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“قرعة لمعاشرة الزوجات”.. ابنة البغدادي تكشف تفاصيل مثيرة عن والدها والشخص الأقرب له (فيديو)

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"قرعة لمعاشرة الزوجات".. ابنة البغدادي تكشف تفاصيل مثيرة عن والدها والشخص الأقرب له

وطن – نشرت إحدى وسائل الإعلام السعودية صوراً لأولاد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي مع أسمائهم ومعلومات عن أماكن تواجدهم، وتصريحات مثيرة لابنته أميمة عن زواجها من مرافقه وأقرب شخص لوالدها.

ورغم مرور فترة طويلة على مقتل أبو بكر البغدادي خرجت قناة “العربية” السعودية، بمقابلات مع زوجة البغدادي أسماء محمد، وابنته أميمة كشفت فيه الأخيرة تفاصيل مثيرة عن والدها وزواجها في عمر الثانية عشرة.

ابنة زعيم تنظيم داعش الإرهابي المعتقلة في أحد السجون العراقية روت تفاصيل الأيام التي قضتها متنقلة بين السبايا في أوكار البغدادي، قائلة إنها عاشت مع عائلتها في منطقة الطامرية في العراق قبل انتقالها إلى سوريا.

وأردفت أنها لم تكن تعرف منصب والدها في التنظيم الإرهابي قبل إلقاء خطبته في جامع الدوري الكبير في الموصل وكان لوالدها وقتها 3 نساء، وكانت حياتها تخضع لتشديد أمني لدرجة أن جيرانها كانوا يجهلون هويتها حسب قولها.

وزعمت أميمة أنه لم يكن مسموح لعائلة البغدادي الخروج إلى الحديقة خوفاً من تحليق الطائرات ومن ثم انتقلت إلى الرقة في سوريا وبعدها إلى الميادين وفي هذه الفترة أصبح للبغدادي 4 زوجات، وكان يقيم معهن في الميادين.

القرعة لمعاشرة الزوجات!

وتابعت ابنة البغدادي: “اعتمد والدي القرعة لمعاشرة زوجاته لتوزيع الاهتمام بين زوجاته”، وهو ما يشير إلى ما ذكرته زوجته أسماء وحديثها عن شغفه وشغف قادة التنظيم الإرهابي بالنساء.

ابنة أبو بكر البغدادي
ابنة أبو بكر البغدادي

ورورت أميمة كيف كانت السبايا تعيش مع عائلة البغدادي لفترة في منزله وأن أحوالهن كانت سيئة ودائمات البكاء، ومن بين من التقتهن من الأيزيديات “دلال ورهام ورحا وهيفاء وسيبان” حسب زعمها.

ابنة أبو بكر البغدادي
ابنة أبو بكر البغدادي

وأكدت ابنة الزعيم السابق لداعش أنه كان دائم الخوف والقلق الشديد من المسيرات الأمريكية التي كانت تترصد وتصطاد قادة التنظيم، الذي بث الرعب في سوريا والعراق لسنوات.

ابن أبو بكر البغدادي
ابن أبو بكر البغدادي

وتحدثت أميمة عن وجود 11 ابناً للبغدادي قتل واحد منهم في سوريا بعدما فجر نفسه، فيما اعتقل آخرون بالعراق مؤخرا.

ابن أبو بكر البغدادي
ابن أبو بكر البغدادي

ونشرت قناة “العربية” صوراً للأولاد وتبين أن اثنتنان من بناته معتقلتان، وأسماء بعض أولاده: “فاطمة وحسن وعبدالله” بالإضافة إلى أميمة، وهم في السجون العراقية.

ابن أبو بكر البغدادي
ابن أبو بكر البغدادي

أما يمان الذي شاركت القناة السعودية صورته فقتل مع والده في سوريا حين فجر نفسه مع 2 من زوجاته قبل 5 أعوام.

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"قرعة لمعاشرة الزوجات".. ابنة البغدادي تكشف تفاصيل مثيرة عن والدها والشخص الأقرب له

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