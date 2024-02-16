“قرعة لمعاشرة الزوجات”.. ابنة البغدادي تكشف تفاصيل مثيرة عن والدها والشخص الأقرب له (فيديو)

وطن – نشرت إحدى وسائل الإعلام السعودية صوراً لأولاد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي مع أسمائهم ومعلومات عن أماكن تواجدهم، وتصريحات مثيرة لابنته أميمة عن زواجها من مرافقه وأقرب شخص لوالدها.

ورغم مرور فترة طويلة على مقتل أبو بكر البغدادي خرجت قناة “العربية” السعودية، بمقابلات مع زوجة البغدادي أسماء محمد، وابنته أميمة كشفت فيه الأخيرة تفاصيل مثيرة عن والدها وزواجها في عمر الثانية عشرة.

أميمة البغدادي ابنة زعيم #داعش لـ #الحدث: السبايا الإيزيديات عشن حياة مرعبة مع والدي pic.twitter.com/H3mkNV7kei — ا لـحـدث (@AlHadath) February 16, 2024

ابنة زعيم تنظيم داعش الإرهابي المعتقلة في أحد السجون العراقية روت تفاصيل الأيام التي قضتها متنقلة بين السبايا في أوكار البغدادي، قائلة إنها عاشت مع عائلتها في منطقة الطامرية في العراق قبل انتقالها إلى سوريا.

🚨 اميمة ابنة البغدادي

والدي كان يقوم بأقامة قرعة بين زوجاته ال4 وانا كنت اقوم بسحب الورقة والتي تخرج اسمها هي التي كانت تنام بجانب البغدادي في تلك الليلة +18 •

قرعة دوري ابطال النكاح برعاية البغدادي وحاشيته pic.twitter.com/VtkL0hz01m — saad shemal🇮🇶 (@saadshemal) February 16, 2024

وأردفت أنها لم تكن تعرف منصب والدها في التنظيم الإرهابي قبل إلقاء خطبته في جامع الدوري الكبير في الموصل وكان لوالدها وقتها 3 نساء، وكانت حياتها تخضع لتشديد أمني لدرجة أن جيرانها كانوا يجهلون هويتها حسب قولها.

🚨 اميمة ابنة البغدادي

والدي كان يقوم بأقامة قرعة بين زوجاته ال4 وانا كنت اقوم بسحب الورقة والتي تخرج اسمها هي التي كانت تنام بجانب البغدادي في تلك الليلة +18 •

قرعة دوري ابطال النكاح برعاية البغدادي وحاشيته pic.twitter.com/VtkL0hz01m — saad shemal🇮🇶 (@saadshemal) February 16, 2024

وزعمت أميمة أنه لم يكن مسموح لعائلة البغدادي الخروج إلى الحديقة خوفاً من تحليق الطائرات ومن ثم انتقلت إلى الرقة في سوريا وبعدها إلى الميادين وفي هذه الفترة أصبح للبغدادي 4 زوجات، وكان يقيم معهن في الميادين.

القرعة لمعاشرة الزوجات!

وتابعت ابنة البغدادي: “اعتمد والدي القرعة لمعاشرة زوجاته لتوزيع الاهتمام بين زوجاته”، وهو ما يشير إلى ما ذكرته زوجته أسماء وحديثها عن شغفه وشغف قادة التنظيم الإرهابي بالنساء.

ورورت أميمة كيف كانت السبايا تعيش مع عائلة البغدادي لفترة في منزله وأن أحوالهن كانت سيئة ودائمات البكاء، ومن بين من التقتهن من الأيزيديات “دلال ورهام ورحا وهيفاء وسيبان” حسب زعمها.

وأكدت ابنة الزعيم السابق لداعش أنه كان دائم الخوف والقلق الشديد من المسيرات الأمريكية التي كانت تترصد وتصطاد قادة التنظيم، الذي بث الرعب في سوريا والعراق لسنوات.

وتحدثت أميمة عن وجود 11 ابناً للبغدادي قتل واحد منهم في سوريا بعدما فجر نفسه، فيما اعتقل آخرون بالعراق مؤخرا.

ونشرت قناة “العربية” صوراً للأولاد وتبين أن اثنتنان من بناته معتقلتان، وأسماء بعض أولاده: “فاطمة وحسن وعبدالله” بالإضافة إلى أميمة، وهم في السجون العراقية.

أما يمان الذي شاركت القناة السعودية صورته فقتل مع والده في سوريا حين فجر نفسه مع 2 من زوجاته قبل 5 أعوام.