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فيديو يزن النعيمات مهاجم المنتخب الأردني الذي صُوّر خلسةً يثير جدلاً! (شاهد)

بقلم
يزن النعيمات

وطن – فسّر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ملامح وتعابير وجه مهاجم المنتخب الوطني الأردني يزن النعيمات، في مقطع فيديو انتشر له، وهو يتحدث عبر الجوال، على أنّ فتاةً قد سرقت قلبه. حسب قولهم

وظهر يزن النعيمات في مقطع الفيديو الذي صور خلسةً، وهو يستمع -على ما يبدو- إلى رسالةٍ صوتية وصلته على أحد تطبيقات التواصل، مبتسماً لحديث الطرف الآخر، الذي لم يتم التأكد -كما ألمحَ النشطاء- على أنها قد تكون فتاة.

ويعتبر يزن النعيمات مهاجماً قناصاً من الطراز الرفيع، وضع بصمة أردنية هجومية في بطولة كأس آسيا، ووضع بصمات كبيرة أسهمت في وصول الكتيبة الأردنية إلى المباراة النهائية، أمام المنتخب القطري، الذي توج بكأس البطولة بعد الفوز بركلات الترجيح على “النشامى”.

يزن النعيمات
نجم منتخب الأردن يزن النعيمات
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وأصبحت الجماهير الأردنية تنتظر ظهور النعيمات عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي بعد كل مباراة ليس ليعقب على الفوز بل للاستماع للأغاني الوطنية التي يؤديها، حيث تتصدر في كل مباراة أغنية للاعب النعيمات ويصبح “الترند” بسبب صوته الجميل والأداء المرهف الذي يؤدي فيه الأغنية.

في السياق، قالت تقارير صحفية إن “النعيمات” مرشح للانتقال لنادي باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني، بعد المستوى المميز الذي قدمه في كأس آسيا 2023.

ويلعب النعيمات مع النادي الاهلي القطري حيث ينتهي عقده في 30 حزيران من العام الحالي.

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