الرئيسية » الهدهد » رسالة استغاثة جديدة للطفلة هند رجب قبل استشهادها في غزة (شاهد)

رسالة استغاثة جديدة للطفلة هند رجب قبل استشهادها في غزة (شاهد)

بقلم
الطفلة هند

وطن – نشر الهلال الأحمر الفلسطيني، تسجيلا صوتيا جديدا للطفلة الشهيدة هند رجب وهي تطلب المساعدة، أثناء حصارها في سيارة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي التسجيل الصوتي، سُمع صوت سيدة وهي تحاول طمأنة الطفلة هند رجب عبر قراءة القرآن الكريم.

وسمعت السيدة وهي تردّد آيات سورة الفاتحة، وكانت الطفلة هند تعقبها بترديدها، فيما حرصت السيدة على تشجيع الطفلة من أجل طمأنتها.

العثور على جثمان الطفلة هند

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت أن عائلة “حمادة” في مدينة غزة عثرت على الطفلة هند رجب (6 سنوات) شهيدة داخل السيدة التي فقدت فيها لمدة 12 يوما، برفقة 6 من جثامين لأفراد عائلتها.

كما أعلنت الجمعية العثور على سيارة الإسعاف التابعة لها، والتي خرجت لإنقاذ الطفلة هند، مقصوفة في منطقة تل الهوا (غرب) وبداخلها الطاقم مستشهدا.

  • اقرأ أيضا:
“استغاثة لم تكتمل”.. تسجيل صوتي يوثق لحظة إطلاق النار على طفلة في سيارة محاصرة بغزة

استشهاد طاقم المسعفين

وقالت إنه تم العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى، واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند لمدة 12 يوما.

الطفلة هند وطاقم المسعفين الشهداء
الطفلة هند وطاقم المسعفين الشهداء

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف سيارة الإسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر على مركبة الإسعاف على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند.

واتهمت الجمعية سلطات الاحتلال بـ”تعمد استهداف طاقم الهلال الأحمر رغم حصوله على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف إلى المكان لإنقاذ الطفلة هند”.

قد يعجبك أيضاً

من أصعب مشاهد الإنقاذ في غزة.. فيديو مُرعب من تحت الأنقاض

من أصعب مشاهد الإنقاذ في غزة.. فيديو مُرعب من تحت الأنقاض (شاهد)

تطورات بقضية موظف مصري شغل الكويتيين بعد تنفيذه عملية اختلاس احترافية

تطورات بقضية موظف مصري شغل الكويتيين بعد تنفيذه عملية اختلاس احترافية

بطل مشهد "برتقال غزة".. أول ظهور "للعم ربيع" بائع الفاكهة المصري

بطل مشهد “برتقال غزة”.. أول ظهور “للعم ربيع” بائع الفاكهة المصري (فيديو)

"أوقفوا جسر العار".. مشاهد تُنذر بانفجار شعبي في الأردن

“أوقفوا جسر العار”.. مشاهد تُنذر بانفجار شعبي في الأردن (فيديو)

أين هو الآن؟.. معلومات جديدة عن "أسد غزة" حمزة أبو حليمة العاري الذي تحدى الاحتلال يكشفها شقيقه

أين هو الآن؟.. معلومات جديدة عن “أسد غزة” العاري الذي تحدى الاحتلال يكشفها شقيقه (فيديو)

ردة فعل الشيخ أحمد الخليلي عندما شاهد أبو عبيدة على الشاشة

ردة فعل الشيخ أحمد الخليلي عندما شاهد أبو عبيدة على الشاشة (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior