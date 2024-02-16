رسالة استغاثة جديدة للطفلة هند رجب قبل استشهادها في غزة (شاهد)

وطن – نشر الهلال الأحمر الفلسطيني، تسجيلا صوتيا جديدا للطفلة الشهيدة هند رجب وهي تطلب المساعدة، أثناء حصارها في سيارة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي التسجيل الصوتي، سُمع صوت سيدة وهي تحاول طمأنة الطفلة هند رجب عبر قراءة القرآن الكريم.

الهلال الأحمر الفلسطيني ينشر تسجيلا صوتيا جديدا للطفلة الشهيدة "#هند_رجب" وهي تطلب المساعدة pic.twitter.com/tmigc0ixKH — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 15, 2024

وسمعت السيدة وهي تردّد آيات سورة الفاتحة، وكانت الطفلة هند تعقبها بترديدها، فيما حرصت السيدة على تشجيع الطفلة من أجل طمأنتها.

العثور على جثمان الطفلة هند

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلنت أن عائلة “حمادة” في مدينة غزة عثرت على الطفلة هند رجب (6 سنوات) شهيدة داخل السيدة التي فقدت فيها لمدة 12 يوما، برفقة 6 من جثامين لأفراد عائلتها.

خاص بالجزيرة | لحظة عثور الدفاع المدني على جثامين الطفلة هند رجب وعائلتها وطاقم الإسعاف الذين استهدفهم الاحتلال في منطقة تل الهوا بمدينة غزة pic.twitter.com/JCe7YOE7Ha — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 10, 2024

كما أعلنت الجمعية العثور على سيارة الإسعاف التابعة لها، والتي خرجت لإنقاذ الطفلة هند، مقصوفة في منطقة تل الهوا (غرب) وبداخلها الطاقم مستشهدا.

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استشهاد طاقم المسعفين

وقالت إنه تم العثور على مركبة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني مقصوفة في منطقة تل الهوى، واستشهاد الطاقم يوسف زينو وأحمد المدهون بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ الطفلة هند لمدة 12 يوما.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف سيارة الإسعاف فور وصولها الموقع، حيث عثر على مركبة الإسعاف على بعد أمتار من المركبة التي فيها الطفلة هند.

واتهمت الجمعية سلطات الاحتلال بـ”تعمد استهداف طاقم الهلال الأحمر رغم حصوله على تنسيق مسبق للسماح بوصول مركبة الإسعاف إلى المكان لإنقاذ الطفلة هند”.