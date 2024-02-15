مصر.. فيديو “سوزي الأردنية” الذي أدى لضبطها من قبل مباحث الآداب

وطن – ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بخبر القبض على البلوجر سوزي الأردنية “سوزي أيمن” بمنطقة الساحل من قبل مباحث الآداب، وذلك بعد ظهورها بفيديو شهير لها علي تيك توك بعنوان “اه في الشارع اللي واره”، وكان يتضمن مشادة كلامية مع والدها خلال بث مباشر على حسابها الخاص.

وجاء في حيثيات قضيتها اتهامها بالتعدي على قيم المجتمع المصري، واستغلال شقيقها من ذوي الهمم، وسب والدها على الهواء خلال بث مباشر بألفاظ خارجة.

صاحبة تريند “آه.. في الشارع اللي وراه”| مباحث الآداب تلقي القبض على التيك توكر سوزي الأردنية pic.twitter.com/ewuqK15tYx — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) February 15, 2024

تفاصيل القبض على سوزي الأردنية في مصر

وواجهت سوزي أيمن الشهيرة بـ”سوزي الأردنية” انتقادات واسعة بسبب طبيعة محتواها الجريء والمثير للجدل، وكانت تعتبره البعض تجاوزًا للحدود وتعديًا على القيم والتقاليد الاجتماعية.

وكان مجموعة من المحامين، تقدموا ببلاغات إلى النائب العام ضد “سوزي” لإنشائها وبثها فيديوهات يعتبرها المبلغون «خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع».

الديهي يهاجم التيك توكر سوزي الأردنية.. بتسب الدين وتلعن أبوها وأمها على اللايف pic.twitter.com/VZErAzoKzE — نشأت الديهي (@blwar2awel2alm) February 13, 2024

وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدم القيم الأسرية، لأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية، واشتهر بعبارة “الشارع اللى وراه”.

ثريد ..#ثريد

سوزي الأردنيه من نجمة تيك توك وتريند أول إلى السجن !!

بتهمة التعدي على القيم الاسريه .. القبض على البلوجر سوزي الأردنيه ..

لو مشغول .. فضلها وارجعلها بعدين …#سوزي_الاردنيه #القيم_الاسرية

قهوتك و #تابع معي …👇🏻👇🏻 #يحدث_الان pic.twitter.com/MJlNvZ6sMX — لورين 🦋 | ثريد |🍒 Lorein (@pty_e2) February 15, 2024

وذكرت وسائل إعلام أن مؤسس حملة تطهير المجتمع المحامي أشرف فرحات، تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الفتاة بتقديم فيديوهات خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع.

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من هي سوزي الأردنية؟

وأضاف فرحات أن الفتاة من منطقة المطرية في القاهرة، وأطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، مضيفاً أنها نشرت فيديو مؤخراً تتطاول فيه على والدها وتحقر من شأنه أمام العامة وتتهمه بالاستيلاء على أموالها.

وبحسب موقع مصرية محلية فالبلوجر سوزي الأردنية، والتي يطلق عليها في الحقيقة اسم سوزي أيمن، هي ناشطة اجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي.

ولدت في عام 2006 وتحمل الجنسية الأردنية، تدرس في المرحلة الثانوية وتقيم في مصر مع عائلتها، ولكن أعمامها وعددا كبيرا من أفراد عائلتها يعيشون في الأردن.