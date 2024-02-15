مبابي يُعادل رقم صلاح القياسي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وطن- عادل النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان الرقم القياسي للمصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد إحرازه هدفاً في مرمى ريال سوسيداد بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور ال16.

وأفادت موقع شبكة “سكواكا” للإحصائيات الرقمية، بأن الفرنسي مبابي تساوى مع الثنائي محمد صلاح والإيفواري المعتزل ديديه دروغبا برصيد 44 هدفاً سجلها الاثنين في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مبابي يعادل رقم صلاح

وما زال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منفرد بصدارة هدافين دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد وريال مدريد رغم خروجه من القارة وذهابه إلى صفوف نادي النصر السعودي.

وبينت الشبكة، بأن لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي أول لاعب يسجل هدفاً واحداً على الأقل في 10 مباريات متتالية مع فريقه في منافسات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

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فوز باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لدور ال16

وحقق فريق باريس سان جيرمان الفوز النظيف على نظيره ريال سوسيداد، الأربعاء، بهدفين دون مقابل في منافسات ذهاب دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لدور ال16.

وسجل باريس سان جيرمان الهدفين عن طريق اللاعبين كيليان مبابي في الدقيقة ال58 وبرادلي باركولا في الدقيقة ال70.

كيليان مبابي (44) تجاوز نيمار (43) بعدد الاهداف في دوري الابطال و تساوى مع محمد صلاح و دروغبا. 🇫🇷👑 pic.twitter.com/rJwBHALKqH — EPL World (@EPLworld) February 14, 2024

كما ورفع الفرنسي مبابي رصيد أهدافه إلى 4 أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان، إلى جانب تسجيله 44 هدفاً خلال مشاركته في 68 مباراة خلال مسيرته الكروية حتى الآن.

يذكر بأن عقد كيليان مبابي سينتهي مع نادي باريس سان جيرمان في شهر يونيو/ حزيران صيف 2024، مع رفض اللاعب الموافقة تفعيل بند البقاء مع فريق العاصمة حتى نهاية موسم عام 2025.