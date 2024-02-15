لحظة إصابة صالح الجعفراوي جراء قصف استهدفه مع أطباء مستشفى ناصر أثناء نزوحهم (فيديو)

وطن – روى الصحفي الفلسطيني “صالح الجعفراوي” تفاصيل إصابته مع مجموعة أطباء وصحفيين بينهم “محمد أبو سلامة”، بعد استهدافهم بشكل مباشر من قبل الاحتلال وبعد خروجهم من مستشفى ناصر الذي أجبر الاحتلال من فيه على الخروج.

وقال صالح الجعفراوي في مقطع فيديو متداول فيما بدت يده مصابة ومضمدة بشاش طبي، إنه توجه ليأتي بالأطباء بعد نزوحهم من مستشفى ناصر.

#لقطات | متحدثًا عن استهدافهم مباشرة من قبل الاحتلال.. الصحفي صالح الجعفراوي يروي تفاصيل إصابته وإصابة مجموعة أطباء وصحفيين بينهم “محمد سلامة”، بعد خروجهم من مستشفى ناصر الذي أجبر الاحتلال من فيه على الخروج#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/vaQBSbMqK2 — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 15, 2024

ولدى وجودهم عند مسجد النور تم استهداف المكان بصاروخ وأصيب عدد من الأطباء والصحفي محمد أبو سلامة، وهو أيضا ـ الجعفراوي ـ أصيب بشظايا وكسر، وبعد قليل تم استهداف نفس المكان.

وأظهر مقطع فيديو عدد من الصحفيين المصابين بعد إصابتهم أثناء محاولتهم النزوح إلى رفح جنوبي قطاع غزة.

استهداف متعمد

وقال الناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي في ذات الفيديو إن قوات الاحتلال استهدفته مع عدد من الصحفيين والأطباء بشكل مباشر ومتعمد.

وأضاف وهو يتلوى من الألم أن الاحتلال كان يعرف أنهم نازحون وأن معهم أطباء وخرجوا من المستشفى تحت أعينهم عن الطريق الآمن، والاحتلال استهدفهم على الطريق مشيراً إلى أنهم موجودون عند مسجد النور بعد منطقة ميراج.

إصابة الناشط صالح الجعفراوي والمصور محمد أبو سلامة جراء قصف إسرائيلي خلال إخلاء مستشفى ناصر جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/QVRWrEMyqD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 15, 2024

وروى أنه تم استهداف المكان بصاروخ استطلاع جانبهم وعند محاولتهم معالجة طبيبة قال إن اسمها “إسراء” تم استهدافهم ثانية بنفس المنطقة.

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اقتحام مستشفى ناصر

ودخلت القوات الإسرائيلية الخاصة مستشفى ناصر في خان يونس بغزة، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الصحة في غزة.

الوضع في مستشفى ناصر كارثي إسرائيل تقصف الجرحى والطواقم الطبية داخل أقسام المستشفى، وهناك عدد من الشهداء.. الوضع تجاوز حدود العقل البشري، هدول ليسوا بشر بل حيوانات مجرمة متوحشة.. حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/p3PiZOL7qV — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) February 15, 2024

وبحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن لديه “معلومات استخباراتية، تفيد بأن حماس احتجزت سابقًا رهائن في المستشفى، وأن جثث الرهائن المتوفين قد تكون موجودة في المستشفى، ولم يقدم جيش الاحتلال أي أدلة موثوقة على هذه المزاعم.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إجبار القوات الإسرائيلية مئات المدنيين الفلسطينيين على مغادرة المستشفى الذي كانوا يستخدمونه كملجأ.

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره، الثلاثاء، في المستشفى أعمدة من الدخان في محيطه، وجرافة إسرائيلية تدمر جداراً محيطاً بالمستشفى، ومركبة مدرعة تدخل أرض المستشفى، ويمكن سماع صوت إطلاق النار في كل مكان.