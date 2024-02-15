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لحظة إصابة صالح الجعفراوي جراء قصف استهدفه مع أطباء مستشفى ناصر أثناء نزوحهم (فيديو)

بقلم
لحظة إصابة صالح الجعفراوي جراء قصف استهدفه مع أطباء مستشفى ناصر أثناء نزوحهم

وطن – روى الصحفي الفلسطيني “صالح الجعفراوي” تفاصيل إصابته مع مجموعة أطباء وصحفيين بينهم “محمد أبو سلامة”، بعد استهدافهم بشكل مباشر من قبل الاحتلال وبعد خروجهم من مستشفى ناصر الذي أجبر الاحتلال من فيه على الخروج.

وقال صالح الجعفراوي في مقطع فيديو متداول فيما بدت يده مصابة ومضمدة بشاش طبي، إنه توجه ليأتي بالأطباء بعد نزوحهم من مستشفى ناصر.

ولدى وجودهم عند مسجد النور تم استهداف المكان بصاروخ وأصيب عدد من الأطباء والصحفي محمد أبو سلامة، وهو أيضا ـ الجعفراوي ـ أصيب بشظايا وكسر، وبعد قليل تم استهداف نفس المكان.

وأظهر مقطع فيديو عدد من الصحفيين المصابين بعد إصابتهم أثناء محاولتهم النزوح إلى رفح جنوبي قطاع غزة.

استهداف متعمد

وقال الناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي في ذات الفيديو إن قوات الاحتلال استهدفته مع عدد من الصحفيين والأطباء بشكل مباشر ومتعمد.

وأضاف وهو يتلوى من الألم أن الاحتلال كان يعرف أنهم نازحون وأن معهم أطباء وخرجوا من المستشفى تحت أعينهم عن الطريق الآمن، والاحتلال استهدفهم على الطريق مشيراً إلى أنهم موجودون عند مسجد النور بعد منطقة ميراج.

وروى أنه تم استهداف المكان بصاروخ استطلاع جانبهم وعند محاولتهم معالجة طبيبة قال إن اسمها “إسراء” تم استهدافهم ثانية بنفس المنطقة.

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اقتحام مستشفى ناصر

ودخلت القوات الإسرائيلية الخاصة مستشفى ناصر في خان يونس بغزة، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الصحة في غزة.

وبحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن لديه “معلومات استخباراتية، تفيد بأن حماس احتجزت سابقًا رهائن في المستشفى، وأن جثث الرهائن المتوفين قد تكون موجودة في المستشفى، ولم يقدم جيش الاحتلال أي أدلة موثوقة على هذه المزاعم.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إجبار القوات الإسرائيلية مئات المدنيين الفلسطينيين على مغادرة المستشفى الذي كانوا يستخدمونه كملجأ.

ويظهر مقطع فيديو تم تصويره، الثلاثاء، في المستشفى أعمدة من الدخان في محيطه، وجرافة إسرائيلية تدمر جداراً محيطاً بالمستشفى، ومركبة مدرعة تدخل أرض المستشفى، ويمكن سماع صوت إطلاق النار في كل مكان.

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