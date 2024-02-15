طريقة رونالدو الجديدة للاحتفال بأهدافه تخطف الأنظار (فيديو)

وطن – يحتفل لاعبو كرة القدم بأهدافهم وانتصاراتهم بمختلف الأشكال والأساليب لكن جُلهم يحتفظ لنفسه باحتفال خاص يُعبر به عن سعادته بالتسجيل، وللنجم العالمي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي حاليا بصمة كبيرة في طرق الاحتفال هذه.

وفاجأ رونالدو جمهوره بطريقة احتفال جديدة وغير مألوفة عندما قاد فريقه النصر السعودي للفوز أمس، الأربعاء، على حساب “الفيحاء” بهدف دون رد في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، بعد أحرز هدفاً في مرمى الفريق المنافس على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وما إن أحرز كريستيانو رونالدو الهدف ببراعته المعهودة في الدقيقة 81 من عمر المباراة، حتى ركض إلى الجانب الأيسر من الملعب وقفز أمام الجمهور عالياً قبل أن يشبك يديه على صدره، في حركة لم تكن مألوفة من قبل للاعب البرتغالي.

رجل اللحظات الحاسمة ⚡ كريستيانو رونالدو وهدف حسم اللقاء 🇵🇹🫡#دوري_أبطال_آسيا | #الفيحاء_النصر pic.twitter.com/lAn1bTLKYH — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 14, 2024

حركات رونالدو

واشتهر “صاروخ ماديرا ” الذي يعد أغلى لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة بالعديد من الحركات للتعبير عن فرحه بإحراز الأهداف لعل أشهرها على الإطلاق احتفال “siiiiii”.

حيث اعتاد كريستيانو رونالدو عقب كل هدف يحرزه القفز بطريقة محددة في الهواء ومن ثم إطلاق لفظ “si” عند نزوله على الأرض، وهي كلمة إسبانية تُعني “نعم” بالعربية.

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وبعد تسجيل رونالدو هدفاً ضد الهلال السعودي في أيار الماضي 2023، وبعد أن أحاط به زملاؤه يعانقونه ويحتفلون معه بالهدف بالقفز عالياً شوهد وهو يسجد على خط الملعب من جانب مرمى الهلال.

حركة بذيئة لرونالدو

غير أن أغرب حركاته أثناء مواجهة سابقة لفريقه مع الهلال عندما قام بحركة مبتذلة وبذيئة أثارت غضب الجماهير.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام الدون بتصرف غير أخلاقي، أثناء توجهه لغرفة تبديل الملابس بعد نهاية المباراة التي أقيمت بينهما في فبراير الجاري، بعد أن قام مشجع هلالي برمي وشاح الهلال بجانب كريستيانو.