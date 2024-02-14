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هل سينتقل مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل؟! زيدان يُجيب على هذا السؤال

بقلم
زيدان وكيليان مبابي

وطن- تحدث أسطورة ريال مدريد ومدرب الملكي الأبيض السابق زين الدين زيدان، عن مصير انتقال مواطنه كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الريال الصيف المقبل.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، في تصريح صحفي مع موقع (فوت ميركاتو) الفرنسي، ” سنرى ما سيحدث ! في الوقت الحالي الأمر ليس لي أي صلة به”.

زيدان وانتقال مبابي إلى ريال مدريد

وتابع الأسطورة زيدان، ” نتحدث عن ذلك كثيراً، لكننا لا نعرف ما سيحدث”.

كما وتحدث زيدان عن أداء النجم الإنجليزي جود بيلينغهام مع ريال مدريد هذا الموسم، قائلاً: ” أنا أشيد كثيراً بقدرات جود بيلينغهام، إنه أمر لا يصدق ويقوم بأشياء مذهلة مع الفريق”.

وختم تصريحه بهذا الشأن، ” الآن نريده أن يفوز بالألقاب مع ريال مدريد، هذه أمنيتي خلال الفترة القادمة”.

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وارتبط اسم المدرب زيدان بالعديد من الأندية الكبرى في أوروبا منذ رحيله عن ريال مدريد صيف 2021، حيث لا يشرف على أي تدريب في الوقت الحالي.

عقد مبابي مع ريال مدريد

وينتهي عقد الفرنسي مبابي مع نادي باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الجاري، بعد رفض اللاعب الموافقة على بند تمديد عقده حتى صيف عام 2025 الصيف الماضي. ليتيح للاعب الانتقال إلى أي فريق يريده في صفقة انتقال حر بالمجان.

كيليان مبابي
كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان

ورفض الفرنسي كيليان مبابي الذهاب إلى صفوف ريال مدريد منذ عام 2017 وإلى يومنا هذا، بسبب العروض المالية الضخمة من قبل ناديه باريس سان جيرمان للبقاء مع فريق العاصمة الباريسية لأطول فترة ممكنة.

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