هل تقف فوز الفهد وراء حبس زوجها عبد اللطيف الصراف؟.. مفاجآت تتكشف

وطن – تفاعل رواد مواقع التواصل مع أنباء اعتقال رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، زوج الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد متسائلين عن الأسباب.

ووفق ما ذكرته مصادر إعلامية فإن الأسباب تعودل لاتهامات بإصدار شيكات بدون رصيد.

لكن القضية أثارت جدلاً نظراً إلى تداول معلومات تفيد بأن فوز الفهد هي من تقدمت بالبلاغ ضد زوجها.

ويتهم بلاغ فوز الفهد زوجها عبد اللطيف الصراف بسرقة مبلغ ضخم يقدر بـ 70 مليون دينار كويتي من أموال فوز الشخصية.

فوز الفهد: ماراح ارضى اني انهان او انخان او اتبهذل عشان الفلوس واسكت عشان عيالي لا اخذ عيالي و اعيشهم احلى عيشه. pic.twitter.com/HFU6ip8Msq — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 14, 2024

غسيل أموال

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن هذا المبلغ قد يكون نتاج غسيل أموال، إلى حساب زوجها بهدف تجنب مشاكل قانونية.

ويبدو أن سبب البلاغ الذي قدمته فوز الفهد ـ إن صحت هذه الأنباء ـ هو أن عبداللطيف الصراف رفض إعادة تلك الأموال لها بعد تبرئتها من التهم الموجهة إليها.

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وأُوقِف الصراف وتم نقله إلى السجن المركزي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ كبيرة.

فوز الفهد: اليوم الأسود اللي نحاتيه في حل لأن فيه فلوس ، واذا انفصلت في فلوس أقدر اطلع والفلوس حلوة بس الناس هم اللي وصخوها. pic.twitter.com/KAOgCfwN4B — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 14, 2024

ليست المرة الأولى

واللافت في القضية هو أن الشاكية فوز الفهد هي زوجة الصراف وتداولت بعض التقارير ـ غير مؤكدة ـ أنها اتفقت مع عدد من العملاء على هذه العمليات.

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يذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصراف للسجن، و سبق أن اتهم بخيانة الأمانة، وسرقة 12 مليون دينار تخص أموال عائلته.

#فضفض_هنا الفلوس بين الرجل والمرأة 🍂 بعد ما تم القاء القبض على زوج فوز الفهد بتهمة صرف شيكات بدون رصيد طلع المشتكي عليه فوز زوجته لانه سرق منها مبلغ ٧٠ مليون دينار كويتي يعني ٨٥١ مليون ريال سعودي #فوز_الفهد pic.twitter.com/fau39PPOPV — 🇸🇦Ghadi ALsheikh (@AlsheikhGhadi) February 14, 2024

ووفق المصادر ذاتها فإن هناك دعاوى قضائية كثيرة بين الصراف وبين عائلته بدأت منذ زواجه بالفاشينيستا فوز الفهد لرفضهم الزواج بها.