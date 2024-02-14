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هل تقف فوز الفهد وراء حبس زوجها عبد اللطيف الصراف؟.. مفاجآت تتكشف

بقلم
هل تقف فوز الفهد وراء حبس زوجها عبد اللطيف الصراف؟.. مفاجآت تتكشف

وطن – تفاعل رواد مواقع التواصل مع أنباء اعتقال رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف الصراف، زوج الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد متسائلين عن الأسباب.

ووفق ما ذكرته مصادر إعلامية فإن الأسباب تعودل لاتهامات بإصدار شيكات بدون رصيد.

لكن القضية أثارت جدلاً نظراً إلى تداول معلومات تفيد بأن فوز الفهد هي من تقدمت بالبلاغ ضد زوجها.

ويتهم بلاغ فوز الفهد زوجها عبد اللطيف الصراف بسرقة مبلغ ضخم يقدر بـ 70 مليون دينار كويتي من أموال فوز الشخصية.

غسيل أموال

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن هذا المبلغ قد يكون نتاج غسيل أموال، إلى حساب زوجها بهدف تجنب مشاكل قانونية.

ويبدو أن سبب البلاغ الذي قدمته فوز الفهد ـ إن صحت هذه الأنباء ـ هو أن عبداللطيف الصراف رفض إعادة تلك الأموال لها بعد تبرئتها من التهم الموجهة إليها.

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وأُوقِف الصراف وتم نقله إلى السجن المركزي بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ كبيرة.

ليست المرة الأولى

واللافت في القضية هو أن الشاكية فوز الفهد هي زوجة الصراف وتداولت بعض التقارير ـ غير مؤكدة ـ أنها اتفقت مع عدد من العملاء على هذه العمليات.

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يذكر أنه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصراف للسجن، و سبق أن اتهم بخيانة الأمانة، وسرقة 12 مليون دينار تخص أموال عائلته.

ووفق المصادر ذاتها فإن هناك دعاوى قضائية كثيرة بين الصراف وبين عائلته بدأت منذ زواجه بالفاشينيستا فوز الفهد لرفضهم الزواج بها.

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