مصر.. غرف لممارسة الرذيلة في فندق شهير مع عاملاته بتنسيق المدير!

وطن – كشفت وسائل إعلامية مصرية عن ضبط السلطات مدير فندق شهير بمدينة المنصورة، وعاملة بذات الفندق بتهمة تسهيل أعمال الدعارة، وجرى ضبط رجلين وسيدتين متلبسين بممارسة الرذيلة داخل “فندق المنصورة” الذي تصدر اسمه التريند ومحركات البحث بمصر.

وذكر موقع “مصراوي” الإخباري المحلي أن أجهزة الأمن المصرية في الدقهلية تلقت بلاغاً يفيد بقيام بعض العاملين بالفندق بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية داخل غرفه، ومع عاملات بالفندق للراغبين في ذلك مقابل مبالغ مالية.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة بشن حملة من قبل ضباط قسم حماية الآدب العامة تم ضبط “عبدالعزيز.س”، 49 عاماً، ويعمل مديرا للفندق بمدينة المنصورة، ومقيم بإحدى قرى مركز نبروه و”سمر.إ.إ. “، 35 عاما، عاملة بالفندق وهي مقيمة بإحدى قرى مركز طلخا، يتوليان.

وأكدت السلطات أن المدير والعاملة ومتهمين آخرين يديرون الأعمال المنافية داخل غرف الفندق، حيث تم ضبط نزيلين خلال قيامهما بممارسة الرذيلة مع عاملتين بالفندق داخل غرفتين.

ضبط المتهمين متلبسين أثناء ممارسة الدعارة!

وجرى ضبط “محمود.ح.ح”، 46 عاما، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ومقيم بمحافظة أسوان خلال ممارسته الجنس مع “سهام.ا.ع”، 36 عاما، عاملة بالفندق ومقيمة بمركز بلقاس، و”محمد.ز”، 29عاما، ومقيم بأبو النمرس محافظة الجيزة أثناء ممارسة الدعارة مع شقيقة المتهمة الثالثة وتدعى “حنان.إ”، 24 عاما، عاملة بالفندق ومقيمة بإحدى قرى مركز طلخا.

ووفق المصادر عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية كبيرة من حصيلة أرباحهما في ممارسة تسهيل الأعمال المنافية وضبط هواتف محمولة، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة الرذيلة بمقابل مادي بدون تمييز.

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وبحسب موقع “مصراوي” أقر المتهم الأول والمتهمة الثانية بتسهيل أعمال الدعارة داخل الفندق، فيما أقر باقي المتهمين بممارسة أعمال الدعارة بمقابل مادى دون تمييز.

موضوع فندق المنصورة ده بيطرح اسئلة وجودية غاية في التعقيد — Ronin🇪🇬🇪🇬⭐️ (@ShogunEgy) February 13, 2024

سخرية واسعة

وحظيت الأنباء المنشورة بتفاعل واسع من الرواد ومنهم من كتب “موضوع فندق المنصورة بيطرح أسئلة وجودية غاية في التعقيد” فيما سخر آخر من سر تدخل السلطات في هذا الوقت بصورة: “لقوا فندق في المنصورة”.

كمان البنك المركزي كله اعمال مخله بالآداب. تخيل حضرتك مقلعين الجنيه ملط في عز الساقعه دي وقال ايه بيعلموه العوم. وكل شويه الدولار يتحرش بيه ويقوله أطلع، أقفز. pic.twitter.com/8DlJFY21NM — صفر (@Zeroisnumba) February 14, 2024

وكتب مغرد ثالث بطريقة السخرية من الأوضاع الاقتصادية في إشارة إلى رغبة السلطات في إشغال الشعب بقضايا بعيدة عن همومه ومشاكله: “كمان البنك المركزي كله اعمال مخله بالآداب. تخيل حضرتك مقلعين الجنيه ملط في عز الساقعه دي وقال ايه بيعلموه العوم. وكل شويه الدولار يتحرش بيه ويقوله أطلع، أقفز.”.

وكان لداليا رأي آخر كتبت فيه: “كفايه اخبار زفت كل الدنيا فيها بلاوي واحنا فضحين نفسنا يالبلاوي اللي عندنا ومخلين اللي،ميسوش يتكلمو علينا استرو مصر يالخير اللي فيها والله ليغطي ويفيض منكم لله”.

أزمة كارثية تضرب مصر

ودخل المصريون العام الجديد 2024 وهم يواجهون سلسلة جديدة من الأزمات أبرزها تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني غير مسبوق، جراء التضخم ونقص العملة الصعبة الناتج عن انهيار الاقتصاد المصري بفعل السياسات التي توصف “بالفاشلة والفردية” للنظام الحالي تحت قيادة عبد الفتاح السيسي.

وتشهد مصر أزمة اقتصادية منذ سنوات، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، ووجود سعرين للدولار، أحدهما رسمي في البنوك وآخر في السوق الموازية مع فارق كبير بين السعرين.

وحتى قبل الأزمة الحالية، كان 30% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا للبنك الدولي، مع اعتبار 30% آخرين عرضة للوقوع أيضًا في الفقر.

واعتمدت مصر، التي يزيد عدد سكانها على 105 ملايين نسمة، على عمليات الإنقاذ في السنوات الأخيرة من حلفائها الخليجيين الغنيين بالنفط وصندوق النقد الدولي.