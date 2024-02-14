لص ملابس داخلية نسائية سرق آلاف القطع خلال 20 عامًا .. يعترف بسبب فعلته! (فيديو)

وطن – ألقت الشرطة التايلاندية، على لص ملابس داخلية نسائية، محترف، سرق آلاف القطع من “الصدريات” والسراويل الداخلية، خلال جرائم استمرت لمدة 20 عامًا.

ناتاووت سونجشاي، البالغ من العمر 38 عامًا، كان يملك حوالي 600 قطعة من الملابس الداخلية قبل أن يتم القبض عليه في شقة في بانكوك في 12 فبراير، حسبما ذكرت الشرطة، لكنه اعترف بسرقة المزيد على مر السنين.

جاءت عملية الاعتقال بعد أن أبلغت إحدى سكان العمارة نفسها عن اختفاء الملابس الداخلية التي كانت قد علقتها لتجف في مساء يوم 11 فبراير، على الرغم من شبكة الحماية المضادة للسرقة حول شرفتها.

أجبرت الشرطة اللص على الوقوف مع مجموعته من الصدريات والسراويل الداخلية والبيجامات، والتي يبدو أنها كانت معلقة ومخزنة في خزائن في شقته.

اعترف اللص للشرطة إنه كان يسرق ملابس النساء الداخلية منذ أن كان مراهقًا لأنه “كان يحب شمها”.

أخيرًا، تمكنت الشرطة من القبض على سونجشاي، حيث قالوا: “فحص المحققون لقطات الكاميرات الأمنية ووجدوا رجلًا يمشي في الشارع ثم يتسلق العمارة لسرقة الملابس الداخلية.

تجمع الضباط حول غرفة “ناتاووت” واحتجزوه للاستجواب ووجدوا داخلها 516 صدرية، و72 زوجًا من السراويل، وثلاث مجموعات من بيجامات النساء.

واعترف اللص: “لقد تم القبض علي وأنا أسرق ملابس داخلية منذ حوالي 10 سنوات، لكنني عقدت صفقة مع الضحية لتجنب الاعتقال. واصلت سرقة الملابس الداخلية بعد ذلك”.بحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية

وقال عقيد في الشرطة إن اللص “أخبرهم أنه لا يستطيع التوقف عن سرقة الملابس الداخلية لأنه مدمن عليها”. مضيفاً أن المحكمة ستتعامل معه وتقرر ما يجب فعله.