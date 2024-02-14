“لا يمكننا غض النظر”.. بيان للخارجية الأمريكية عن “الاتجار بالبشر” يثير سخرية واسعة

وطن – تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بسخرية واسعة مع بيان للخارجية الأمريكية على منصة إكس تطرقت فيه لقضية “جريمة الاتجار بالبشر” وتصفها بواحدة من أسوأ الانتهاكات وأنها لا يمكن أن تغض النظر عنها.

ونشرت الخارجية الأمريكية تغريدة على منصة إكس جاءت فيها: “تُعدُّ ظاهرة الاتجار بالبَشَر مِن بَيْنِ أَسوأ الانتهاكات القائمة، ويتعيّن على كلّ فردٍ منا أن يلعب دَوْرًا فِي إنهائها إذ لا يمكننا غضّ النظر والبقاء مكتوفي الأيدي”.

وسخر الرواد من اهتمام الولايات المتحدة بظاهرة الاتجار بالبشر وتناسيها بالمقابل إبادة البشر والحجر في قطاع غزة والحديث عن أنها لا يمكن غض الطرف أو النظر عن شيء والتغاضي وإهمال قضايا أخرى مثل نساء وأطفال محاصرين في رفح.

تُعدُّ ظاهرة الاتجار بالبَشَر مِن بَيْنِ أَسوأ الانتهاكات القائمة، ويتعيّن على كلّ فردٍ منا أن يلعب دَوْرًا فِي إنهائها إذ لا يمكننا غضّ النظر والبقاء مكتوفي الأيدي. pic.twitter.com/0CkVeeCVNm — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 14, 2024

سخرية واسعة من بيان للخارجية الأمريكية

وعلق الكاتب والمسؤول المصري السابق أحمد عبدالعزيز متسائلاً: “ما الفرق بين الإتجار بالبشر وقتل البشر؟ كلاهما قتل للبشر”.

وأضاف عن سياسة الخارجية الأمريكية ومنهج واشنطن عموماً: “تدعون محاربة الأولى (الاتجار بالبشر)، وتعطون أنفسكم الحق في ارتكاب الثانية (قتل البشر) في أي مكان من العالم”.

ما الفرق بين الإتجار بالبشر وقتل البشر؟

كلاهما قتل للبشر..

تدعون محاربة الأولى، وتعطون أنفسكم الحق في ارتكاب الثانية في أي مكان من العالم!

أنتم قتلة محترفون.. لن نفغر لكم ما ارتكبتموه في أفغانستان والعراق وغزة وحتى في اليابان وفيتنام..

أنتم أعداء الإنسانية.. — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) February 14, 2024

وتابع عبدالعزيز: “أنتم قتلة محترفون.. لن نفغر لكم ما ارتكبتموه في أفغانستان والعراق وغزة وحتى في اليابان وفيتنام.. أنتم أعداء الإنسانية”.

ماذا عن استبدال (قتل البشر) بدلا عن (الاتجار بالبشر)، لكي لا تغضوا النظر عن ما تفعله إسرائيل في غزة!#وعد_الآخره — Ahmed.A AWADH (@ahmedabawadh) February 14, 2024

وتساءل أحمد العودة أيضاً: “ماذا عن استبدال (قتل البشر) بدلا عن (الاتجار بالبشر)، لكي لا تغضوا النظر عن ما تفعله إسرائيل في غزة!”.

اقرأ أيضا:

“الاحتلال أكبر تاجر بالبشر”

وذهب مغرد ثالث للحديث بمنطق الولايات المتحدة التي تحاول إظهار إنسانية يراها كثيرون بأنها مزيفة ومغلفة بمعايير مزدوجة تمييزية.

كلام صح جدا

اليكم البلاغ الآتى:إسرائيل أكبر تاجر للأعضاء البشريه التى تنزعها من الأسرى الفلسطنيين سواء بعد موتهم تماما أو إكلينيكيا ولاتعيد جثثهم لعائلاتهم بل تدفنهم فى مقبرة الأرقام عندها حتى لاينكشف أمرها

ورينا بقى حتعملوا إيه؟

ولا حتوصونا نكتف أيدينا تانى؟ — anna soo (@annasoo45) February 14, 2024

وقال المتابع بأسلوب التندر: “كلام صح جدا”.. وأردف: “إليكم البلاغ الآتي: إسرائيل أكبر تاجر للأعضاء البشرية التى تنزعها من الأسرى الفلسطنيين سواء بعد موتهم تماماً أو إكلينيكياً ولاتعيد جثثهم لعائلاتهم بل تدفنهم فى مقبرة الأرقام عندها حتى لاينكشف أمرها”.

وأكمل المغرد ساخراً: “ورينا بقى حتعملوا إيه؟ ولا حتوصونا نكتف أيدينا تاني؟”.

وفي اليوم الـ131 من الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة يواصل الاحتلال سياسة القتل والحصار التي خلفت أكبر كارثة إنسانية في بقعة جغرافية صغيرة حيث يحاصر مئات الآلاف في رفح.

اقرأ أيضا:

وخلفت الحرب الإسرائيلية عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.