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“قلوبنا مع غزة”.. موسى التعمري يُجدد تضامنه مع فلسطين ورسالة للجماهير بشأن كأس آسيا 2023

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تضامن موسى التعمري مع غزة

وطن- جدد النجم الأردني موسى التعمري 26 عاماً، تضامنه مع أهل فلسطين بغزة، إثر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال131 على التوالي.

كما وخاطب نجم نادي مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، كافة أنصار الجماهير الأردنية والعراقية والقطرية بالتحلي بالروح الرياضية، إثر الأجواء المشحونة بعد تتويج العنابي القطري ببطولة كأس آسيا 2023 للمرة الثانية.

قلوبنا مع غزة

وليس غريباً على موقف النجم الأردني الخلوق والمهاري موسى التعمري، بتضامنه المتواصل مع القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة فاصلة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب أكتوبر الماضي وحتى يومنا هذا.

وقال التعمري في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (X)، ” طوينا صفحة كأس آسيا باجابياتها وسلبياتها، وقدر الله وما شاء فعل، المناكفات بين الجماهير الأردنية والقطرية والعراقية نتمنى لا تخرج عن الروح الرياضية والانجرار وراء فتنة الذباب الإعلامي والالكتروني”.

اللاعب موسى التعمري
النجم الأردني موسى التعمري
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قضايا الأمة أكبر من كل المناكفات

وختم التعمري، ” العلاقة بين الشعب واللاعبين في الأردن والعراق وقطر أكبر وأعمق وأوثق، وقضايا الأمة أهم وأكبر من كل شيء مضى، تركيزنا وهدفنا في المرحلة القادمة فقط هو تجاوز تصفيات كأس العالم بدعم الجماهير الأردنية العظيمة، قلوبنا مع غزة”. مع هشتاك رفح تحت القصف.

اللاعب موسى التعمري
موسى التعمري ورفع علم فلسطين

وكان منتخب الأردن النشامى قد نجح في إقصاء نظيره العراقي من منافسات دور ال16 كأس آسيا 2023. بنتيجة 3-2، إلا أنه خسر اللقب بعد التأهل للمباراة النهائي على حساب كوريا الجنوبية أمام مستضيف البطولة العنابي القطري بنتيجة 3-1.

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