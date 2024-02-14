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ظهور مثير لمايك بومبيو مع جنود الاحتلال على حدود غزة يثير جدلا (فيديو)

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ظهور مثير لمايك بومبيو مع جنود الاحتلال على حدود غزة يثير جدلا

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمدير وكالة المخابرات المركزية ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق “مايك بومبيو”، وهو يرقص مع الجنود الإسرائيليين بالقرب من حدود غزة، على وقع أغان تحرض على القتل والإبادة، في لقطة أثارت غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمس، الثلاثاء، أن بومبيو الموالي لإسرائيل رقص مع جنود من الجيش الإسرائيلي، القوة التي قتلت خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من 28 ألف فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء.

واستقبل جنود من الكتيبة 73 التابعة لسلاح المدرعات مايك بومبيو، الذي خدم لأكثر من عامين ونصف كوزير للخارجية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في مدينة أوفاكيم الجنوبية، وفقًا لما نقلته وكالة الأناضول عن صحيفة “إسرائيل ناشيونال نيوز”.

وأظهر المقطع المسؤول الأمريكي السابق المعروف بدعمه للكيان الغاصب وجرائم اسرائيل وهو يمسك بيدي ضابطين إسرائيليين ويرقص معهما فيما يسمع صوت أغان عنصرية.

ثم يقوم مع باقي العناصر المحتفلين بالتصفيق قبل أن يقوم أحد الجنود بوضع راية لواء جولاني باللونين الأخضر والأصفر على كتفيه.

وزار بومبيو، مع زوجته والمؤثرة الإسرائيلية شيتا هاكدوشا، “مركز تجديد الشباب”، حيث يقال إن الجنود يذهبون إليه بعد عودتهم من غزة.

وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي أمرت تل أبيب، في حكم مؤقت صدر في يناير/كانون الثاني، بوقف أعمال الإبادة الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وكان بومبيو المعروف بدعمه للكيان الغاصب قد زار إسرائيل وقام بجولة في غلاف غزة، وقبل زيارته أشار إلى أن الضعف الأمريكي في ظل إدارة بايدن هو السبب الجذري لكل ما يحدث في هذا الوقت.

وقال إن إسرائيل يجب أن تقاتل حتى تنتصر على حركة حماس، حسب رأيه، متهما إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن باتباع سياسة “استرضاء إيران”، وهو ما أظهر ضعف واشنطن الذي مهد الطريق لهجمات حماس على إسرائيل.

وقال بومبيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: “أعتقد أن مواطني إسرائيل بحاجة إلى أن يفهموا أن المواطنين الأمريكيين معهم، وأن الدعم الأمريكي قوي على جميع جوانب الخريطة السياسية”.

انتقادات حادة

ولقي مقطع الفيديو والزيارة التي قام بها بومبيو موجة من الغضب والإستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق ” ميجاترون” :”وزير الخارجية الأمريكي السابق ومدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو يرقص مع جنود إسرائيليين بالقرب من حدود غزة.وأضاف :”يلعبون ويحتفلون بعد مقتل 13 ألف طفل”.

وقال آخر:” مخططات أمريكا هي النيل من الأمة العربية والإسلامية وتفتيت شملهم” وتابع :”شاهد رقصة بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق مع الصهاينة ليزيد معنوياتهم لقتل الأبرياء العزل في غزة”.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أثار تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تشرين الثاني الماضي عقب نشره تدوينة عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحركة “حماس”.

وقال بومبيو في تدوينة مقتضبة على موقع “إكس” : “لا وقف لإطلاق النار. دمروا حماس”.

“إنها إبادة جماعية يا مايك”

واستهجن الكثيرون من القراء بشدة كلام بومبيو قائلين في تعليقاتهم “إنها إبادة جماعية يا مايك”، “الحمد لله أنك لم تعد وزيرا للخارجية”، ووصفوا بومبيو بأنه “مجرم حرب”، و”قاتل”، فيما اعتبر آخرون كلامه بمثابة “إثارة حرب” وأنه “يعني (تفجير) حرب إقليمية”.

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