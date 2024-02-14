سبب تعثر اجتماع القاهرة.. شرط تمسكت به حماس وإسرائيل شاركت “مجاملة”

وطن – كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن كواليس اجتماع القاهرة الذي هدف إلى إحداث اختراق في محاولة المفاوضات والمحادثات بخصوص الحرب على غزة وملف الأسرى.

وضم الوفد الإسرائيلي رئيس الموساد دافيد برنيع، ورئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) رونين بار، ولأول مرة أوفير بالك المستشار السياسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

والتقى الوفد الإسرائيلي في القاهرة رئيس المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

سبب فشل اجتماع القاهرة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن اجتماعات القاهرة انتهت وسط إصرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

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وأضافت أن الوفد الإسرائيلي غادر القاهرة، بينما لم يصدر بيان عن أطراف الاجتماع أو عن حركة حماس حتى الآن.

ونقلت الهيئة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن موقف حماس لم يتغير، ولا تزال الحركة تصر على وقف الحرب، وهو ما لم تقبله إسرائيل.

وأشارت إلى أن نتنياهو رفض خلال الأيام الأخيرة الماضية إطارا لاتفاق جديد لتبادل الأسرى، قدّمه له رئيسا الموساد والشاباك، دون أن توضح تفاصيله.

وتابعت: “لهذا السبب ذهب الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة بأيد فارغة”.

خلافات إسرائيلية

في سياق متصل، نقلت القناة 13 العبرية الخاصة، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه، أن خلافا نشب الليلة الماضية بين النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل حول مشاركة الوفد في محادثات القاهرة.

وقالت إن هذا الخلاف دفع منسق الأسرى والمفقودين، نيتسان ألون، إلى البقاء في إسرائيل وعدم السفر إلى مصر.

المشاركة الإسرائيلية مجاملة لبايدن

وبحسب المسؤول ذاته، فإن وصول الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة كان بهدف إجراء محادثات مجاملة بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت إلى أن نتنياهو أرسل مستشاره السياسي للتأكد من عدم تجاوز رئيس الموساد لصلاحياته في القاهرة.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وتُقدّر تل أبيب وجود 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني.