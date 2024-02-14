“دليفري إلى جهنم”.. شاهد ما فعلته القسام بقائد كتيبة إسرائيلي وجنوده

وطن – بثت قناة الجزيرة القطرية، الأربعاء، مشاهد قالت إنها حصلت عليها لاشتباكات من النقطة صفر خاضها مقاتلو كتائب القسام ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.

يأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بتعرض جيش الاحتلال لكمين وصفته بالكبير والمحكم نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة، أدى إلى مقتل أكثر من 11 جندياً وإصابة آخرين.

وفي مقطع الفيديو المتداول ظهر أحد المقاومين وقد موه وجهه لضرورات أمنية، ليقول أن العدو يقتل المدنيين بمزاعم تواجد المقاومين وسطهم.. نحن موجودون في أماكن خالية من المدنيين تماماً وفي المناطق التي أمر هو بإخلائها ونزح عنها أهلنا بالفعل”.

وتابع: “هذا العدو السافل لا يستقوي علينا كرجال في الميدان الذي حدد هو مكانه وهو من أمر الناس بالإخلاء والناس أخلوا” –كما قال- لكن هذا العدو المجرم اعتاد على قتل الأطفال والنساء الآمنين في بيوتهم بأسلحته الفتاكة.”

وأردف أن مقاتلي حماس لا زالوا في عقدهم المتقدمة وينتظرون العدو في الأماكن التي أمر الناس بإخلائها لتجنيبهم الموت –حسب زعم هذا العدو-

تفجير عبوة في قوة إسرائيلية

وأظهر مشهد تال أحد المقاومين وهو يجهز عبوة ناسفة مزودة بكاميرا، حيث كتب عليها كما يظهر من الفيديو “عبوة تلفزيونية 3”.

وأشارت المعلومات المرفقة بالفيديو إلى أن قائد الكتيبة الإسرائيلية 630 احتياط، ونائب قائد سرية وجندي إسرائيلي أيضا قتلوا في العملية.

ويسمع المقاوم الذي ظهر في بداية الفيديو وهو يقول “والله نرسلهم للموت”. ويتلقى اتصالاً لاسلكياً من مقاوم آخر يخبره بأن القوة الإسرائيلية ذهبت من المكان فيرد عليه: “بيرجعوا بيرجعوا “.

اقرأ أيضا:

“دليفري لجهنم”

ويسمع صوت مقاوم ثالث وهو يقول: “سنرسلهم دليفري لجهنم.. خلي نتنياهو ينفعهم”.

وفي مشهد آخر يرى مقاومان وهما يخرجان من نفق ثم يقومان بالتسديد على هدفين تم تحديديهما.

وظهرت جثث لقتلى العدو بعد استهدافهم جراء الاشتباك من النقطة صفر،

ويرى مقاوم من داخل نفق وهو يسدد نيران رشاشه نحو جنود العدو وسط صيحات “الله أكبر“.

وعاد المقاتل القسامي الذي ظهر في بداية الفيديو ليقول إن العدو الإسرائيلي إذا كان يفكر أنه سيتمكن من تفكيك حماس فهو واهم وأمامه الكثير من الزمن وسنقوم -كما قال- بتفكيك آلياته وأسلحته الفتاكة، قبل أن يفكر بتفكيك حماس.

وتابع:”التي هي “ليست نبتة شيطانية” بل هي من صلب هذه الأرض وتمثل تطلعات آلاف مؤلفة من الشعب الفلسطيني والملايين من جماهير الأمة العربية والإسلامية.”

اقرأ أيضا:

وأضاف المقاوم القسامي أن كل ما يسعى إليه العدو وهم وسراب وسينهزم هذا الجيش الغاصب ويعرف بعد أن تنتهي المعركة، أنه كان يبحث عن السراب وأن هذه الأرض تعرف رجالها وأحبابها ومن يقاتل للذود عنها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بمقتل جنديين في معارك جنوبي قطاع غزة مساء الأحد الماضي. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 3 جنود، 2 منهم أصيبا إصابةً خطرة في جنوب قطاع غزّة، وهم من وحدة “مغلان”.

أما الجندي الثالث، فأصيب إصابةً خطرة، وهو جندي احتياط من مقرّ قيادة تشكيل “بني أور”، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية.