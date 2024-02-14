تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري تحت قيادة المدرب حسام حسن (صور)

وطن- استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم على التشكيل النهائي، تحت قيادة المدرب حسام حسن وشقيقه التوأم إبراهيم، عقب قرار تعيينه بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا والجهاز المعاون له، بعد إقصاء منتخب الفراعنة من كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري الجديد بقيادة الناخب الوطني حسام حسن وشقيقه إبراهيم مدير الكرة، 5 من الأعضاء مع استمرار بقاء الجهاز الطبي والإداري.

تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري

وجاءت تشكيلة الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم الجديد، كلاً من الأعضاء على النحو الآتي:

طارق سليمان (مدرب عام)

محمد عبد الواحد (مدرب).

🔴 | تشكيل جهاز منتخب مصر بقيادة حسام و إبراهيم حسن 🇪🇬 استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي : طارق سليمان : مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب

سعفان الصغير : مدرب… pic.twitter.com/RDx2VhuidD — EFA.eg (@EFA) February 13, 2024

سعفان الصغير (مدرب حراس).

مانويل باريونوفو (مدرب أحمال برازيلي).

وليد بدر (مدير إداري).

فيما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري في الاستمرار مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري (الفراعنة)، تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن خلال الفترة القادمة.

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الاتحاد المصري لكرة القدم

وكان الاتحاد المصري ووزير الرياضة والشباب المصري أشرف صبحي، قد اجتمع في وقت سابق مع المدرب حسام حسن وشقيقه إبراهيم بعد اختياره من أجل تولي هذا المنصب، خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي أعلن إقالته بعد فشله في الفراعنة في كأس أمم أفريقيا وإقصائه من منافسات دور ال16.

وسيلتقي منتخب مصر (الفراعنة) في المواجهة المقبلة أمام غينيا بيساو، تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن، في تصفيات كأس العالم 2026 لدور المجموعات بشهر يونيو/ حزيران القادم.