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تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري تحت قيادة المدرب حسام حسن (صور)

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حسام حسن وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم

وطن- استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم على التشكيل النهائي، تحت قيادة المدرب حسام حسن وشقيقه التوأم إبراهيم، عقب قرار تعيينه بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا والجهاز المعاون له، بعد إقصاء منتخب الفراعنة من كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري الجديد بقيادة الناخب الوطني حسام حسن وشقيقه إبراهيم مدير الكرة، 5 من الأعضاء مع استمرار بقاء الجهاز الطبي والإداري.

تشكيل الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري

وجاءت تشكيلة الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم الجديد، كلاً من الأعضاء على النحو الآتي:

طارق سليمان (مدرب عام)

محمد عبد الواحد (مدرب).

سعفان الصغير (مدرب حراس).

مانويل باريونوفو (مدرب أحمال برازيلي).

وليد بدر (مدير إداري).

فيما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري في الاستمرار مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري (الفراعنة)، تحت قيادة المدرب الوطني حسام حسن خلال الفترة القادمة.

تشكيل الجهاز الفني للمنتخب المصري
الجهاز الفني للمنتخب المصري
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الاتحاد المصري لكرة القدم

وكان الاتحاد المصري ووزير الرياضة والشباب المصري أشرف صبحي، قد اجتمع في وقت سابق مع المدرب حسام حسن وشقيقه إبراهيم بعد اختياره من أجل تولي هذا المنصب، خلفاً للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي أعلن إقالته بعد فشله في الفراعنة في كأس أمم أفريقيا وإقصائه من منافسات دور ال16.

حسام حسن والاتحاد المصري
مراسم توقيع حسام حسن على منصب تدريب المنتخب المصري

وسيلتقي منتخب مصر (الفراعنة) في المواجهة المقبلة أمام غينيا بيساو، تحت قيادة المدرب الجديد حسام حسن، في تصفيات كأس العالم 2026 لدور المجموعات بشهر يونيو/ حزيران القادم.

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