نقل معدات وأسلحة مصرية ثقيلة إلى الحدود مع غزة.. حقيقة صور منتشرة

وطن – مع تداول معلومات تفيد بأن إسرائيل هدّدت بإرسال قوات برية لمحاربة حركة المقاومة الفلسطينية حماس في رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون مدني فلسطيني، تداول نشطاء على مواقع التواصل صوراً قالوا إنها لدبابات مصرية على طول الحدود مع غزة.

وجاء ذلك عقب أنباء عن نشر مصر ما يقرب من 40 دبابة ومركبة مدرعة في شمال شرق سيناء في الأسابيع الأخيرة لتحصين موقعها على طول الحدود.

ليتبين أن هذه الصور لا علاقة لها بحشود مصريّة على الحدود مع غزّة في الأيام الماضية، بل هي مصوّرة في أشهر وسنوات سابقة.

وجاء تداول الصور التي زعم أنها حديثة في ظلّ المخاوف من عمليّة عسكريّة إسرائيليّة على مدينة رفح على الحدود مع مصر.

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صور قديمة

وقالت “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” في وكالة “فرانس برس” أن هذه الصور في الحقيقة قديمة ولا شأن لها بالمخاوف من هجوم برّي إسرائيلي على رفح حالياً.

وتُظهر الصور قطعاً عسكريّة من بينها ناقلات ضخمة ومدرّعات وقاذفات صواريخ وطائرة نفّاثة. وجاء في التعليقات المرافقة إن هذه الصور تُظهر نقل معدّات وأسلحة مصريّة ثقيلة إلى الحدود مع قطاع غزّة.

تصاعد المخاوف

ووفق المصدر ذاته فالصورة الأولى، التي تُظهر ناقلات مدرّعات، نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” في العام 2012، وهي ملتقطة في منطقة العريش وتحديداً في التاسع من آب/أغسطس من ذلك العام.

والصورة الثانية، نشرتها مواقع إخباريّة عربيّة في العام 2017، وتحديداً في 23 تموز/يوليو من ذلك العام، مرفقة بأخبار عن افتتاح قاعدة عسكريّة في مصر.

ويأتي ظهور هذه المنشورات فيما تتصاعد المخاوف من هجوم برّي إسرائيلي على مدينة رفح التي تؤوي 1,4 مليون شخص.

ويثير احتمال شنّ هجوم من هذا النوع قلقاً كبيراً في الخارج حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها الحليف الأكبر للكيان الصهيوني. وتعارض أمريكا شن عملية واسعة النطاق دون ضمان سلامة المدنيين العالقين على الحدود المغلقة مع مصر في أقصى جنوب القطاع المحاصر.

منع كارثة إنسانية

والثلاثاء، دعت الصين إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في أقرب وقت ممكن وبذل كل الجهود الممكنة لتجنّب سقوط ضحايا مدنيين أبرياء.. لمنع كارثة إنسانية أكثر خطورة في منطقة رفح”.

والاثنين، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنّ العالم “لا يمكنه تحمّل (عواقب) هجوم إسرائيلي” على رفح، لافتاً إلى “وضع أصلاً لا يطاق لأكثر من مليون شخص تم دفعهم نحو (هذه المدينة الحدودية مع مصر) منذ أن بدأت الحرب.”

وأضاف خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي “جو بايدن” :”علينا العمل مع شركائنا من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والبدء فورا بالعمل لإيجاد أفق سياسي يؤدي إلى السلام العادل والشامل-وفقا-لحل-الدولتين.”