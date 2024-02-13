كاتب قطري محذراً من العبث بالعلاقات مع الأردن: “كيف ننشغل بافتعال خلافات وغزة تُباد!”

وطن – أكّد الإعلامي القطري رئيس تحرير جريدة “الشرق”، جابر الحرمي، رفض الشعبين القطري والأردني السماح بالعبث بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين؛ بسبب نتيجة مباراة كرة قدم.

جاء ذلك في سياق تعليق “الحرمي” على الجدل الذي اعقب فوز منتخب قطر على منتخب الأردن في نهائي كأس آسيا، وسط اتهاماتٍ للدوحة من قِبَل مشجعي المنتخب الأردني بالفساد وتقديم الرشاوى.

وقال الإعلامي القطري في تغريدةٍ على حساب بمنصة X إنّ “العلاقات الأخوية التي تربط بين قطر والأردن على المستوى الرسمي والشعبي أكبر من نتيجة مباراة ، ولا يمكن للشعبين الشقيقين أن يسمحا بالعبث بها من قبل أي طرف كان”.

وأضاف الحرمي: “ما رأيناه في الأيام الماضية من تراشق وألفاظ أمر مؤسف وغير مقبول. وأجزم أنه لا يرضي الجميع”.

العلاقات الأخوية التي تربط بين #قطر و #الأردن على المستوى الرسمي والشعبي أكبر من نتيجة مباراة ، ولا يمكن للشعبين الشقيقين أن يسمحا بالعبث بها من قبل أي طرف كان .

ما رأيناه في الأيام الماضية من تراشق وألفاظ أمر مؤسف وغير مقبول ، وأجزم أنه لا يُرضي الجميع .

يجب علينا جميعا أن نصون… — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 13, 2024

وقال: “يجب علينا جميعا أن نصون ونحافظ على العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وألا ننساق وراء هتافات غير محسوبة”.

ورآى الحرمي أنّ “من يفرح لهذا التراشق هم أعداء أمتنا، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني”.

وتساءل: “كيف نسمح لأنفسنا أن ننشغل بافتعال خلافات وغزة تدك، وأهلنا فيها يبادون”.

وذكر أنّ “قطر والأردن عينان في رأس واحدة .. فهل نقبل عليهما بالضرر ؟”.

بينما ختم حديثه بالتأكيد على أنّ “علاقاتنا وأخوّتنا أكبر من نتيجة مباراة أياً كان مستواها. فهل نعي ذلك ونوقف هذا العبث ؟”.

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وحقق منتخب قطر “العنابي” بطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي بفوزه على منتخب الأردن “النشامى” بثلاثية من إمضاء مهاجم الفريق أكرم عفيف.

واعتبر الجمهور الأردني أن قطر قدمت رشوة للحكم الصيني الذي أدار مباراة النهائي، ليعطي الفوز للمنتخب القطري، مشككين في صحة ضربات الجزاء التي منحها لـ”العنابي”.