فيديو السنوار مع زوجته وأطفاله داخل نفق.. الاحتلال يواصل انتصاراته على صور قادة حماس

وطن – نشرت القنوات والصحف الإسرائيلية في توقيت واحد خبر حصول جيش الاحتلال على فيديو لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار رفقة زوجته، داخل أحد أنفاق خان يونس بالإضافة إلى دفتر ملاحظاته، وروجت للخبر باعتباره نصرا كبيرا.

وبحسب ما ذكره الإعلام العبري فقد حصلت إسرائيل على لقطات ليحيى السنوار في نفق بخان يونس محاطا بـ “طفلين أو ثلاثة”، وفق ما أفادت به “القناة 12″ الإسرائيلية دون بث الفيديو.

إسرائيل: حصلنا على فيديو ليحيى السنوار داخل نفق

وتظهر اللقطات، بحسب التقرير، السنوار والأطفال وهم يتم اقتيادهم من نفق إلى آخر أسفل خان يونس. كما زعم التقرير أن المقطع يوثق تواجد زوجة يحيى السنوار معه.

ولفتت القناة 12 إلى الفيديو المزعوم مأخوذ من لقطات كاميرات مراقبة تابعة لحماس من الأنفاق، وتم استعادته من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملة في مدينة غزة.

ويقول التقرير إن الجيش الإسرائيلي والشاباك يقومان بتحليل اللقطات وإن السنوار يبدو بصحة جيدة.

وليس واضحا بعد متى تم تسجيل هذا التوثيق، إذاعة جيش الاحتلال قالت إنه ربما تم تصويره في بداية الحرب، فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إنه ربما تم تصويره قبل عدة أشهر “ليس واضحا بعد لكن حاليا يجري جهاز الشاباك الإسرائيلي وجيش الاحتلال محاولات لتحليل مشاهد هذا الفيديو الذي يظهر فيه يحيى السنوار وهو في صحة جيدة.”

معظم المواقع والحسابات الصه يونية منشغلة بالتسجيل الذي من المتوقع أن تكشف عنه مؤسستهم الأمنية ليحيى #السنوار وهو يسير في أحد أنفاق غزة، رفقة زوجته وأطفاله الصغار وأحد مرافقيه. بعد أن فشلوا في الوصول إليه، أصبح شغلهم الشاغل أي شيء من أثره حتى ولو كان شريطا يعود إلى ما قبل الحرب… pic.twitter.com/BYe7nNeu52 — Maryame Mohammed ZRIRA (@RaMaryame) February 13, 2024

الاحتلال اليائس اعتبر ذلك نصرا كبيرا

ولا يعني هذا الخبر أن إسرائيل قريبة من يحيى السنوار لأن الاحتلال وصل لهذا الفيديو المزعوم قبل قرابة أسبوعين أو أنه التقط في بداية هذه الحرب على ما يبدو.

لكن السنوار وفق الإعلام الاسرائيلي يبدو بصحة جيدة ولم يتعرض إلى أي أذى ويدير المعركة والحرب من أسفل الأنفاق من خان يونس، التي لم يعرف إذا كان غادرها أم لا.

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وسخر نشطاء من ترويج الاحتلال لهذا الخبر وكتب حسام يحيى:”حذاء السنوار في البداية ، ثم صورة للضيف، ثم البطاقة الائتمانية لاسماعيل هنية، والآن دفتر ملاحظات السنوار.”

القنوات الإسرائيلية نشرت في توقيت واحد خبر حصول الجيش على فيديو للسنوار رفقة زوجته داخل أحد أنفاق خان يونس بالإضافة إلى دفتر ملاحظاته، وتروج للخبر باعتباره نصرا كبيرا. حذاء السنوار في البداية ، ثم صورة للضيف، ثم البطاقة الائتمانية لاسماعيل هنية، والآن دفتر ملاحظات السنوار. — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) February 13, 2024

واتخذ جيش الاحتلال قرارا بعدم الكشف عن هذا الفيديو وعدم إرساله لوسائل الأعلام العبرية. ولكن وفقا لما وصفه بعض المراسلين العسكريين للإعلام الإسرائيلي فقد أشاروا إلى أن هذه اللقطة سجلت من الخلف.

بمعنى أن السنوار لم يظهر مباشرة إلى هذه الكاميرا بل تم تسجيل هذا الفيديو من ظهر يحيى السنوار، وفيما يبدو كان يدير جولة قتال أثناء تواجده أسفل الأنفاق في خان يونس.

ويشار إلى أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار الذي بات المطلوب الأول لدى الاحتلال و”كابوس” إسرائيل الأكبر، لم يظهر علنا منذ اندلاع الحرب وتنفيذ حماس هجومها الكبير على إسرائيل يوم، 7 أكتوبر الماضي.