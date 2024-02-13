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فيديو السنوار مع زوجته وأطفاله داخل نفق.. الاحتلال يواصل انتصاراته على صور قادة حماس

بقلم
يحيى السنوار

وطن – نشرت القنوات والصحف الإسرائيلية في توقيت واحد خبر حصول جيش الاحتلال على فيديو لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار رفقة زوجته، داخل أحد أنفاق خان يونس بالإضافة إلى دفتر ملاحظاته، وروجت للخبر باعتباره نصرا كبيرا.

وبحسب ما ذكره الإعلام العبري فقد حصلت إسرائيل على لقطات ليحيى السنوار في نفق بخان يونس محاطا بـ “طفلين أو ثلاثة”، وفق ما أفادت به “القناة 12″ الإسرائيلية دون بث الفيديو.

إسرائيل: حصلنا على فيديو ليحيى السنوار داخل نفق

وتظهر اللقطات، بحسب التقرير، السنوار والأطفال وهم يتم اقتيادهم من نفق إلى آخر أسفل خان يونس. كما زعم التقرير أن المقطع يوثق تواجد زوجة يحيى السنوار معه.

ولفتت القناة 12 إلى الفيديو المزعوم مأخوذ من لقطات كاميرات مراقبة تابعة لحماس من الأنفاق، وتم استعادته من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملة في مدينة غزة.

ويقول التقرير إن الجيش الإسرائيلي والشاباك يقومان بتحليل اللقطات وإن السنوار يبدو بصحة جيدة.

وليس واضحا بعد متى تم تسجيل هذا التوثيق، إذاعة جيش الاحتلال قالت إنه ربما تم تصويره في بداية الحرب، فيما قالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إنه ربما تم تصويره قبل عدة أشهر “ليس واضحا بعد لكن حاليا يجري جهاز الشاباك الإسرائيلي وجيش الاحتلال محاولات لتحليل مشاهد هذا الفيديو الذي يظهر فيه يحيى السنوار وهو في صحة جيدة.”

الاحتلال اليائس اعتبر ذلك نصرا كبيرا

ولا يعني هذا الخبر أن إسرائيل قريبة من يحيى السنوار لأن الاحتلال وصل لهذا الفيديو المزعوم قبل قرابة أسبوعين أو أنه التقط في بداية هذه الحرب على ما يبدو.

لكن السنوار وفق الإعلام الاسرائيلي يبدو بصحة جيدة ولم يتعرض إلى أي أذى ويدير المعركة والحرب من أسفل الأنفاق من خان يونس، التي لم يعرف إذا كان غادرها أم لا.

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وسخر نشطاء من ترويج الاحتلال لهذا الخبر وكتب حسام يحيى:”حذاء السنوار في البداية ، ثم صورة للضيف، ثم البطاقة الائتمانية لاسماعيل هنية، والآن دفتر ملاحظات السنوار.”

واتخذ جيش الاحتلال قرارا بعدم الكشف عن هذا الفيديو وعدم إرساله لوسائل الأعلام العبرية. ولكن وفقا لما وصفه بعض المراسلين العسكريين للإعلام الإسرائيلي فقد أشاروا إلى أن هذه اللقطة سجلت من الخلف.

بمعنى أن السنوار لم يظهر مباشرة إلى هذه الكاميرا بل تم تسجيل هذا الفيديو من ظهر يحيى السنوار، وفيما يبدو كان يدير جولة قتال أثناء تواجده أسفل الأنفاق في خان يونس.

ويشار إلى أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار الذي بات المطلوب الأول لدى الاحتلال و”كابوس” إسرائيل الأكبر، لم يظهر علنا منذ اندلاع الحرب وتنفيذ حماس هجومها الكبير على إسرائيل يوم، 7 أكتوبر الماضي.

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