سبب وفاة محمد الظواهري شقيق زعيم القاعدة الراحل أيمن الظواهري

وطن – توفي اليوم، الثلاثاء 13 فبراير 2024، في مصر المهندس محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه المحامي والحقوقي المصري المعروف خالد المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وفاة شقيق أيمن الظواهري

ونشر خالد المصري صورة محمد الظواهري، وعلق عليها معلنا خبر وفاته بالقول:”إنا لله وإنا اليه راجعون وفاة المهندس محمد الظواهري منذ قليل.”

وأوضح المحامي المصري أن صلاة الجنازة على شقيق أيمن الظواهري، تمت بعد صلاة العشاء من أحد المساجد في المعادي.

وعن سبب وفاة المهندس محمد الظواهري، فلم يكشف المحامي خالد المصري سبب وفاته كما لم تصدر أسرته أي بيان في هذا الخصوص.

رحم الله الشيخ محمد الظواهرى….توفى في سجون السيسى …بدون تهمة pic.twitter.com/vvAiHIxIJk — منير الحاج بوبكر (@MnyrBwbkr14836) February 13, 2024

ويشار أن شقيق أيمن الظواهري قائد تنظيم القاعدة الراحل، كان محكوما غيابيا بالإعدام في مصر عام 1998، وألقي القبض عليه في الإمارات وسلم لمصر في 2002.

لكن الرئيس مبارك وقتها لم ينفذ فيه حكم الإعدام وأبقاه في السجن، وبعد ثورة يناير أصدر المشير طنطاوي قرارا في مارس 2011 بإطلاق سراحه مع آخرين من الإسلاميين المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد.

اعتقل مجددا في 2013 وأطلق سراحه بعد تدهور صحته

وبعد انقلاب يوليو 2013 أعيد اعتقال محمد الظواهري، ولفقت له قضية جديدة ضمن تنكيل نظام السيسي بمعارضيه السياسيين، غير أن محكمة النقض أبطلتها وأطلقت سراحه بتدابير احترازية بعد أن ساءت ظروفه الصحية كثيرا.

نجل الشيخ محمد الظواهري ينعى والده انتقل الى رحمة الله والدي الشيخ محمد الظواهري بعد صلاة الظهر وصلاة الجنازة بعد العشاء في مسجد الفاروق بالمعادي نروجو من استطاع الحضور للصلاة ان يأتي ولا اراكم الله في احبابكم مكروه

إنا لله وأنا اليه راجعون pic.twitter.com/e97x7mTH3e — زكرياء بوغرارة (@katib_is) February 13, 2024

وفي أغسطس من العام 2017 أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، براءة محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة الراحل أيمن الظواهري في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الظواهري” و15 آخرين.

وكانت سلطات السيسي قد ألقت القبض على الظواهري و57 آخرين بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي وقدمتهم للمحاكمة بتهم تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات دون ترخيص، والانخراط في أعمال عسكرية خارج البلاد، لكن النيابة العامة لم تنسب للمتهمين تهم شن هجمات في مصر وقتها.

جدير بالذكر أنه في يوليو من العام 2022، احتفت الدوائر الأمريكية المختلفة بتصفية زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الذي كان يوصف بأنه أحد المخططين الرئيسيين لهجمات 11 سبتمبر 2001.

ووقتها أكد بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوّية في أفغانستان. واستهدفت طائرة مسيّرة الظواهري في عملية أشرف عليها جهاز الاستخبارات الأمريكية في العاصمة كابل.