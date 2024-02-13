أكبر شركة طيران في هذا البلد تصدم المسافرين بوجبات طعام مقززة! (شاهد)

وطن – عبر مسافر على متن خطوط كوانتس الجوية ‏-الناقل الرسمي وأكبر شركة طيران في أستراليا-، عن استيائه وصدمته من طعام الشركة “الغير صالح للأكل” والطائرة المتسخة. كما قال

“كل ما يمكنني قوله مع تجربتي الأخيرة هو (يع)”، هكذا نشر الراكب على منتدى “ريديت – Reddit” مرفقاً صوراً لوجبتي طعام، إحداهما وجبة إفطار باهتة المظهر في صندوق رطب يحتوي على بيض وسجق وبطاطا “هاش براونز” وطماطم.

بينما كان الصندوق الآخر مملوءاً بالبطاطس ونوع من صلصة الكاري.

طعام أكبر شركة طيران في أستراليا يثير استياء المعلقين!

في قسم التعليقات، قال المسافر لاحقاً: “كان الإفطار غير صالح للأكل وأنا عادةً لا أهتم بالطعام. لكن البطاطس كانت جيدة.”

في صورة أخرى، كشف المسافر أن هناك مناديل محشوة في فتحات التكييف لمنع تقطير الماء على الركاب. كما شارك صورة لنافذة طائرة متسخة.

ولم تردّ شركة الطيران كوانتاس على طلبٍ لموقع صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، التي نشرت الخبر لأخذ تعليقها.

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وكتب بعض مستخدمي “ريديت – Reddit” تعليقاتٍ للتعبير عن غضبهم تجاه الوجبات وحالة الطائرة.

وقال أحدهم “يا إلهي ما هذا الصندوق من الوحل”.

بينما قال تعليق ثانٍ: “لا يمكنني حتى تحديد ما هو موجود في تلك الصناديق – هل من المفترض أن يكون طعامًا؟ إذا كان كذلك، لمن… البشر؟؟”.