بعد شائعات الخيانة .. فهرية أفجان تخطف الأنظار في قطر مع زوجها بوراك أوزجفيت (شاهد)

وطن – خطفت الفنانة التركية فهرية أفجان، الاضواء رفقة زوجها الممثل التركي بوراك أوزجفيت، خلال تواجدهما في دولة قطر.

ونشرت صور ومقاطع فيديو، توثق تواجد الفنانة التركية فهرية أفجان و زوجها بوراك أوزجفيت في معرض الدوحة للساعات والمجوهرات في العاصمة القطرية.

واستعرضت النجمة التركية فهرية أفجان بعضاً من المجوهرات والساعات الثمينة، خلال تواجدها إلى جانب زوجها في المعرض.

وظهرت الفنانة التركية فهرية أفجان خلال تواجدها في معرض معرض الدوحة للساعات والمجوهرات بدولة قطر، بإطلالتين أنيقتين، حيث ارتدت في الأولى بدلة باللون الأبيض، وفي الثانية ظهرت بإطلالة عصرية ببداء سوداء مغلقة.

ونشرت النجمة التركية مشاهد وثقتها بنفسها للأجواء الجميلة للعاصمة القطرية الدوحة ليلاً.

النجمة فهريه افجان عبر ستوري انستغرام ✨#FahriyeEvcen pic.twitter.com/txksESjg7Y — Fahriye Evcen AR (@Evcenfarab) February 8, 2024

وكانت شائعات انتشرت عن خيانة بوراك أوزجفيت لزوجته فهرية أفجان، بعدما نشرت عارضة الأزياء الفرنسية أنجيلين ميشيل صورة تتضمن مكالمة فيديو جرت مع الأول، وكتبت عليها: “أحب تركيا”، فاعتبر البعض أن ذلك تلميحا لإعجابها به.

وخرج النجم التركي حينها نافياً الاتهامات التي تعرض لها جملة وتفصيلًا.

كما ردّت فهرية على تلك الشائعات بصور رومانسية في أحضان زوجها الممثل بوراك أوزجفيت، خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ39.

وتزوج النجمان بوراك اوزجفيت وفهرية أفجان في العام 2017 بعد علاقة حب دامت ثلاث سنوات ونصف السنة.