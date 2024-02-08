أنباء تواجد ابنة إبراهيم العرجاني في مستشفى إسرائيلي للعلاج تثير جدلا

وطن – كشف الإعلام العبري عن تلقي ابنة رجل أعمال مصري بارز العلاج حالياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل) ونقلت القناة السابعة وموقع ice معلومات وتفاصيل عن ذلك.

ولم تذكر المصادر هوية المسؤول البارز فيما أوضحت القناة العبرية السابعة أن الفتاة المصرية وصلت خلال الساعات القليلة الماضية إلى مستشفى هداسا عين كارمس في القدس المحتلة.

وأكد موقع ice الإخباري الإسرائيلي ما نشرته القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي مشيراً إلى إحضار الفتاة المصرية سرا إلى إسرائيل.

وذكرت القناة العبرية السابعة أن ابنة رجل الأعمال تبلغ من العمر 12 عاماً ووصلت لإسرائيل بعد إصابتها بحادث سير وتقرر تحويلها إلى المستشفى الموجود بالقدس حيث يضم قسماً مخصصاً لعلاج حوادث السير والصدمات المعقدة لدى الأطفال.

استغلال الخطوة لتلميع الاحتلال

وذهبت المصادر العبرية للتفاخر باستقبال الفتاة على أنه “بادرة إنسانية غير عادية” متناسياً حصار وتجويع وقصف ملايين الأطفال في غزة منذ أعوام طويلة فضلاً عن مشاركة نظام عبدالفتاح السيسي بعملية الحصار هذه.

وتحدث القناة 7 العبرية عن أن الموافقة على استقبال الفتاة المصرية تعكس رغبة الاحتلال الإسرائيلي في الحفاظ على علاقات وثيقة مع النظام المصري.

ولفتت القناة التلفزيوينة الإسرائيلية إلى أن النظام المصري يلعب مع قطر دور الوسيط بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإيقاف الحرب على .

وذكر موقع ice العبري أن خطوة علاج الفتاة المصرية محاولة لتهدئة الأجواء الساخنة قليلاً والإشارة إلى محاولات التقارب والتقدم في الصفقة التي قد تؤتي ثمارها، إذا نجحت الأطراف في سد الفجوات التي تبدو حاليا كبيرة للغاية.

من هو المصري الذي يعالج ابنته في إسرائيل؟

وأكد الإعلامي المصري معتز مطر أن طيبة إبراهيم العرجاني البالغة من العمر 12 عاماً هي من تعالج الآن في مستشفى هداسا في القدس دون أن تتمكن وطن من التحقق من هذه المعلومة.

طيبة ابراهيم العرجاني “12” عام ..

تعالج الآن في مستشفى هداسا في القدس !! اللهم شفاء لا يغادر سقماً

#ارحل_يا_سيسي#كتائب_القسام#ابوعبيدة #يحي_السنوار — معتز مطر (@moatazmatar) February 7, 2024

وإبراهيم العرجاني رجل أعمال مقرب من نجل السيسي واليد اليمنى للرئيس المصري في خنق غزة عبر تحويل معبر رفح إلى وسيلة للترزق على أكتاف المحاصرين والجرحى واستغلال معاناتهم ولعب دور السمسار لإدخالهم إلى المستشفيات المصرية مقابل المال.

وبحسب ما نقله الصحفي المصري أسامة جاويش قبل أيام فإن إبراهيم العرجاني ليس مجرد تاجر للحرب أو للمخدرات بل هو أخطر من ذلك بكثير فهو مؤسس ميليشيا مسلحة تشبه إلى حد كبير ميليشيات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).