“ميسي الأردن”.. موسى التعمري يقرأ القرآن بصوت عذب ويعلم الأطفال أحكامه (فيديو)

وطن – انتشر في منصات التواصل مقطع مصور متداول أظهر نجم منتخب النشامى لكرة القدم الأردني موسى التعمري، وهو يتلو القرآن الكريم مع أحد الشيوخ. وأكد الناشرون أنه من حفظة كتاب الله وصاحب مبادرات تعليمية مميزة بهذا الإطار.

وفي بطولة كأس آسيا لمع اسم موسى التعمري الذي حقق مع النجم يزن النعيمات هدفاً مميزاً، وكان بصمة أردنية ناجحة في البطولة بعدما نجح في إيصال منتخب الأردن لتحقيق الفوز التاريخي على كوريا الجنوبية، والتأهل إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ النشامى.

وكانت وسائل إعلام أردنية قد أكدت قبل أعوام أن نجم المنتخب الوطني كرة القدم موسى التعمري، استثمر شهر رمضان آنذاك ليعلن عن مبادرة تهدف إلى تعليم الأطفال تلاوة القرآن الكريم، وأحكام التجويد وتفسير الآيات.

ويتولى التعمري في حلقات تعليم القرآن تجميع الأطفال الطلاب بنفسه في أحد المساجد القريبة من مكان سكنه، لتعليمه أحكام القرآن وكيفية تلاوته وتفسير آياته.

مسيرة موسى التعمري الرياضية

وبدأت مسيرة التعمري الكروية مع فريق شباب الأردن، وانتقل بعد ذلك على سبيل الإعارة لصفوف نادي الجزيرة، قبل أن يعود لفريقه شباب الأردن الذي باعه لنادي أبويل نيقوسيا القبرصي عام 2018.

تألق الأردني مع ناديه القبرصي، وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري وعام 2020 انتقل إلى فريق آود هيفرلي لوفينو، ومع بداية الموسم 2024 بدأ أكبر خطوة احترافية بانتقاله لفريق مونبيليه الفرنسي.

وكان حساب الدوري الفرنسي على منصة إكس (تويتر سابقًا) قد أشاد باللاعب الأردني موسى التعمري، بعد تألقه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا، المقامة على الأراضي القطرية.

ونشر حساب الدوري الفرنسي أكثر من تدوينة حول اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، وقال في واحدة منها: “انت الدهشة التي وُلدت في الأردن يا موسى”، وأضاف في أخرى: “أنـا من الأردن .. من أرض الأجوادي”.