زوجة ولي العهد العماني تخطف الأنظار في افتتاح معرض “IDFOMAN”

وطن – في أحدث ظهور لها خطفت السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، قرينة ولي العهد العماني ذي يزن بن هيثم بن طارق، الأنظار خلال افتتاحها معرض اكسبو عمان 2024 للتصميم الداخلي والأثاث “IDFOMAN”، الاثنين، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وبمشاركة محلية وعالمية.

وميّان بنت شهاب، زوجة ولي العهد ذي يزن وابنة عمه، والدها هو شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، وكان قائد البحرية السلطانية العمانية، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في 2020.

📸 بالصو | صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد تفتتح معرض #IDFOMAN pic.twitter.com/zyO9c7yvPR — رصد (@Rassd_Oman) February 5, 2024

ميان بنت شهاب تفتتح معرض “IDFOMAN”

وتعد السيدة “ميان” إحدى الشخصيات النسائية البارزة على مستوى دول الخليج عموما، وعلى مستوى سلطنة عمان خصوصا، فهي شخصية بارزة من الأسرة الحاكمة بسلطنة عمان، تميزت بأعمالها الخيرية المتنوعة، كما أنها مصورة متميزة وفنانة تشكيلية بارعة.

والاثنين، تم افتتاح معرض “IDFOMAN” المتخصص في مجال التصميم والأثاث تحت رِعاية السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد، وتستمر فعاليات المعرض لمدة 3 أيام في مركز عمان للمؤتمرات.

🔴 #يحدث_الآن | صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد تفتتح معرض #IDFOMAN pic.twitter.com/Wq4l0diUln — رصد (@Rassd_Oman) February 5, 2024

ومن جانبه تقدم سالم عمر الهاشمي مؤسس شركة “النمر اكسبو” المتخصصة في تنظيم المعارض، باسمه واسم جميع طاقم الشركة بجزيل الشكر والتقدير لميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد على رعايتها افتتاح معرض IDFOMAN.

وتابع في تغريدة له بإكس:”وبالتاكيد هذا يُعبر عن دعمها الكبير لقطاع المعارض والمؤتمرات لما له بالغ الأثر على تحفيز وتنمية هذا الاقتصاد ، كما نشكر المشاركين والداعمين لهذا المعرض.”

بأسمي وأسم جميع طاقم شركة النمر إكسبو نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد على رعايتها افتتاح معرض #IDFOMAN وبالتاكيد هذا يُعبر عن دعمها الكبير لقطاع المعارض والمؤتمرات لما له بالغ الأثر على تحفيز وتنمية هذا الاقتصاد ، كما نشكر المشاركين… pic.twitter.com/SZNE2bVF55 — سالم عمر الهاشمي (@salimalnimr) February 5, 2024

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موهبة فنية كبيرة

وفي عام 2021، أطلقت زوجة ولي العهد العماني السيدة ميان بنت شهاب، معرضها الفني الأول، والذي حمل اسم ”شظايا من الخيال“.

وضم المعرض وقتها 30 صورة فوتوغرافية ضوئية بأسلوب عصري تجسد الملامح الدقيقة التي صنفت بها الأعمال المعروضة في ثلاثة محاور رئيسية تضمنت الزهور، والانعكاس، والمناظر الطبيعية بأسلوب فني واحد، والذي جمع 46 ألف ريال عماني (119,600 دولار) ذهب ريعه إلى دعم تعليم أكثر من 500 إلى ألف طالب في مسقط ومحافظات السلطنة.