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بعيدا عن تطبيع محمد السادس.. مغاربة يُضربون عن الطعام تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

بقلم
بعيدا عن تطبيع محمد السادس.. مغاربة يُضربون عن الطعام تضامنا مع الفلسطينيين

وطن – أعلن طلبة مغاربة الإضراب عن الطعام تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة والحصار والقتل والتجويع المستمر ضدهم ،منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط صمت عربي ودولي مريب.

وفي مقطع فيديو نشرته صحيفة “هسبريس” المغربية ظهر عدد من الطلاب المغاربة وهم يعلنون إضرابهم.

إضراب طلبة مغاربة عن الطعام تضامنا مع غزة

وقال أحد الطلاب أن الإضراب سيكون لمدة 24 ساعة وذلك دعماً لصمود إخواننا وأخواتنا في قطاع غزة ودعماً للمقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها.

وظهر طالب آخر وهو يحمل لافتة كرتوينة كتب فيها “أنا طالب مغربي مضرب عن الطعام”.

وقال إن هذا الإضراب يأتي تنديداً بحرب التجويع الممنهجة التي يقوم بها الكيان الصهيومي الغاصب ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ويشار إلى أن ملك المغرب محمد السادس، طبع علاقات بلاده رسميا مع إسرائيل عام 2020 سيرا على خطى الإمارات والبحرين وقتها، تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي ذات اتفاقات التطبيع التي انضمت لها السودان لاحقا وعرفت باسم “اتفاقات أبراهام”.

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ويواجه النظام المغربي انتقادات حادة بسبب هذا التطبيع، وزادت وتيرة هذه الانتقادات عقب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وخرج آلاف المغاربة في عدة مسيرات حاشدة خلال الأسابيع الماضية، نددوا خلالها بموقف بلادهم وطالبوا الملك بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء اتفاق التطبيع.

وكان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب قد دعا من خلال تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) وكتب :”تدعو الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب الفروع و الجماهير الطلابية إلى خوض إضراب وطني عن الطعام لمدة 24 ساعة، يوم الخميس فاتح فبراير 2024.”

“أوقفوا مجاعة غزة”

وفي سياق متصل تظاهر آلاف المغاربة، الجمعة، للمطالبة بإنهاء ما وصفوها بسياسة التجويع الإسرائيلية المتبعة ضد سكان غزة ووقف الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال مظاهرات انطلقت بعدد من مدن المملكة، بدعوة من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، تحت شعار ” أوقفوا مجاعة غزة.. أوقفوا العدوان”.

وللأسبوع 17 على التوالي، تشهد مدن مغربية مثل “تطوان وفاس وابن جرير وزايو وبرشيد وقلعة مكونة” (شمال)، تظاهرات شعبية تضامنا مع قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات العلم الفلسطيني ولافتات مساندة للقضية الفلسطينية وداعمة للمقاومة. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لفلسطين وصمود أهالي غزة.

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