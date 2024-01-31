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وصف ناشره بالكاذب وعديم الإحساس .. ما حقيقة فيديو انسحاب مقاتلي حماس في غزة؟

بقلم
وصف ناشره بالكاذب وعديم الإحساس .. ما حقيقة فيديو انسحاب مقاتلي حماس في غزة

وطن – روج الأكاديمي الأمريكي إيلي ديفيد لمقطع فيديو مضلل يزعم فيه انسحاب مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس من إحدى المناطق في قطاع غزة فيما هاجمه الكثيرون ووصفوه بالكاذب وعديم الإحساس.

ورغم الانتقادات الكبيرة التي تطال ديفيد بسبب الفيديوهات المضللة التي ينشرها بشكل مستمر ويبقيها في حسابه على منصة إكس رغم تأكيد أنها كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة إلا أنه يصر على تركها دون تصحيح أو توضيح.

آخر تلك المقاطع فيديو نشره إيلي زعم أنه لمجموعة من مقاتلي حماس أثناء انسحابهم من غزة ووقوعهم أسرى بيد الاحتلال إلا أن ذلك الفيديو لم يكن صحيحاً على الإطلاق وكان مضللاً.

ما حقيقة فيديو انسحاب حماس من غزة؟

والمقطع المنشور معروف ويدين الاحتلال والأسرى هم مدنيون استخدمهم جيش الاحتلال كدروع بشرية للتقدم في بعض أحياء قطاع غزة.

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ولهذا هاجم الكثيرون الأكاديمي الأمريكي ووصفوه بالتمساح الذي لا يؤثر فيه أي هجوم أو فضائح لأنه يصر على نشر الأكاذيب وعدم الاكتراث لأي دلائل دامغة رغم دحضها بشكل مباشر لأكاذيبه.

تعليق "ريحانا"
تعليق “ريحانا”

وهاجمت ريحانا الدكتور إيلي مطالبة إياه بالتوقف عن نشر الأكاذيب وغردت قائلة: “هؤلاء مدنيون يا إيلي.. إنهم مدنيون وهذا فيديو قديم. توقف عن إعادة التدوير. كف عن الكذب . وأرجع لهم ملابسهم”.

تعليق مغرد على فيديو انسحاب حماس من غزة
تعليق مغرد على فيديو انسحاب حماس من غزة

وأكد مغرد آخر أن هؤلاء فلسطينيون مدنيون يتعرضون للإذلال والاعتداء على يد الاحتلال الإسرائيلي مشيراً إلى أن مثل هذه المشاهد تدين إسرائيل ولا تدعمها.

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