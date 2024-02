وصف ناشره بالكاذب وعديم الإحساس .. ما حقيقة فيديو انسحاب مقاتلي حماس في غزة؟

وطن – روج الأكاديمي الأمريكي إيلي ديفيد لمقطع فيديو مضلل يزعم فيه انسحاب مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية حماس من إحدى المناطق في قطاع غزة فيما هاجمه الكثيرون ووصفوه بالكاذب وعديم الإحساس.

ورغم الانتقادات الكبيرة التي تطال ديفيد بسبب الفيديوهات المضللة التي ينشرها بشكل مستمر ويبقيها في حسابه على منصة إكس رغم تأكيد أنها كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة إلا أنه يصر على تركها دون تصحيح أو توضيح.

آخر تلك المقاطع فيديو نشره إيلي زعم أنه لمجموعة من مقاتلي حماس أثناء انسحابهم من غزة ووقوعهم أسرى بيد الاحتلال إلا أن ذلك الفيديو لم يكن صحيحاً على الإطلاق وكان مضللاً.

Israeli women fight in the most elite units of the IDF. Here's one of them, arresting a coward Hamas terrorist today in Gaza 👇 pic.twitter.com/xPcMdQHxn9

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 29, 2024