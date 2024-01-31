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سائق مصري لشاب سعودي: “جمالك من أمك اللبنانية والسعوديين مش حلوين” (فيديو)

بقلم
سائق مصري لشاب سعودي: "جمالك من أمك اللبنانية والسعوديين مش حلوين"

وطن – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حواراً دار بين سائق مصري وشاب سعودي وسيم الهيئة، وزعم السائق فيه أن السعوديين نساءاً ورجالاً ليسوا جميلين ونسبة الجميلين منهم قليلة جداً.

وظهر الشاب السعودي في المقطع المتداول داخل سيارة وهو يقول للسائق الذي كان يقله أن أمه لبنانية ووالده سعودي فرد عليه السائق أنا عرفت ذلك.

بيتهيألك يا كينج

وعندما سأله الشاب كيف عرفت أجابه أن لغتك سعودية محضة وثانياً “أنت أمور- جميل ، وذلك نسبة لأمك لأن السعوديين رجال ونساء–حسب زعمه-ليسوا وسيمين إلا قلة قليلة مثلك.

وهنا أبدى الشاب استغرابه ودهشته ورد عليه ” الجمال كله في السعودية” فرد الثاني : “لا بيتهيألك يا كينج ، الجمال كله هنا والدفء”.

وسأل السائح: “والفلوس وين”، فأجاب السائق: “عندكم في السعودية والكويت والإمارات.. أوعى وشك”.

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