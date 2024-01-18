موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو والتشكيلة في كأس أمم أفريقيا 2024 كوت ديفوار

وطن- ينتظر عشاق الكرة المستديرة العربية في أرجاء المعمورة، موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو، السبت، في منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2024 لدور المجموعات، المقامة على ملعب (بواكي).

وستنطلق مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو

بينما ستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الخامسة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً، كما وبتوقيت فلسطين ومصر ولبنان وسوريا ولبنان، فستكون المباراة عند الساعة الرابعة مساءً.

معلق مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، عبر شبكة قنوات (BeIN AFCON)، الناقلة للبطولة الإفريقية بنسختها ال34، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

اقرأ أيضاً:

وستبث المباراة على قناة (beIN sports AFCON 1) بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12245، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب رأسي (عامودي). ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

بث مباشر مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو شاهد بجودة عالية

تشكيلة منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الجزائري جمال بلماضي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام بوركينا فاسو، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، رايس مبولحي.

دفاع التشكيلة: ريان آيت نوري، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، محمد أمين توغاي (يوسف عطال).

خط الوسط: نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، فارس شايبي، محمد يوسف بلايلي.

مركز الهجوم: رياض محرز، بغداد بونجاح.

ويحتل منتخب الجزائر وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024 بنقطة واحدة، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر بوركينا فاسو بثلاثة نقاط حتى الآن.