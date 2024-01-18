مقاتلو القسام يخرجون من تحت الأرض في أي مكان وبأي وقت.. فيديو جديد مثير

وطن – بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بفلسطين، مشاهد جديدة قالت إنها لاشتباكات واستهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق حيي “التفاح والدرج” في مدينة غزة.

وأظهر أحد المشاهد التي رصدتها “وطن” مقاوماً يصعد على سلم حديدي وضع داخل نفق، وبعد خروجه يرى وهو يتسلل بجانب تلة ترابية. ثم يدخل في حقل مزروع بالنباتات.

ويتم تحديد هدف على بعد أمتار بالمثلث الأحمر المقلوب وهو عبارة عن آلية عسكرية بجانب منزل.

استهداف واشتباكات ومعارك جديدة للقسام

ويشاهد المقاوم وهو يسدد قذيفة الياسين 105 فوق تلة، ويسمع صوت مقاوم آخر يقول له” توكل على الله” وعلى أصوات الله أكبر يرى الهدف وقد تحول إلى كتلة نار مشتعلة.

وأظهر مشهد تال عدداً من جنود الاحتلال وهم يمشون في منطقة بدت صناعية، ويتم تحديد اثنين منهما وفي لحظة يتم استهدافهما معاً.

كما تم استهداف آلية للعدو بقذيفة الياسين 105 وأعقبها اشتباكات مع جنود الاحتلال.

وشوهد وصول سيارات الإسعاف وطائرات العدو لإخلاء القتلى والجرحى من المكان، فيما بدت غمامة كبيرة من الدخان الأسود تنبعث من مكان الاستهداف وإلى جانبها آليات عسكرية محترقة.

استهداف قوة إسرائيلية

وكانت “كتائب القسام” أعلنت، الخميس، استهداف قوة إسرائيلية خاصة “متحصنة” في عمارة سكنية شمال قطاع غزة، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

وقالت الكتائب في سلسلة بيانات على منصة “تلغرام” نقلتها وسائل إعلام فلسطينية إن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية راجلة من 12 جنديا و”أجهزوا على 4 جنود من مسافة صفر بالقرب من المقبرة الشرقية شرق جباليا شمالي قطاع غزة”.