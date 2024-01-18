رغم الجراح.. أبطال الفدائي الفلسطيني يفرضون التعادل على الإمارات في كأس آسيا 2023 (شاهد)

وطن- فرض منتخب الفدائي الفلسطيني التعادل الإيجابي على نظيره الإماراتي بهدف لكليهما، الخميس، في ملحمة كروية شهدت إهدار الفرض وركلة جراء من جانب الفدائيون بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2023.

وافتتح منتخب الإمارات أولى أهداف المباراة داخل مرمى الفدائي الفلسطيني في الدقيقة ال23، عن طريق اللاعب سلطان الأميري.

مباراة فلسطين ضد الإمارات في كأس آسيا 2023

وأدرك الفدائي الفلسطيني هدف التعادل من خطأ ارتكبه مدافع منتخب الإمارات بدر ناصر عبد العزيز في الدقيقة ال50، بتسجيله هدفاً في شباك مرماه.

كما وشهدت المباراة طرد لاعب منتخب الإمارات خليفة الحمادي في الدقيقة ال37، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

وأهدر نجم الفدائي الفلسطيني تامر صيام ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى المنتخب الإماراتي خالد عيسى عند الدقيقة ال38.

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تشكيلة منتخب فلسطين ضد الإمارات

ولعب المدرب التونسي مكرم دبوب المباراة أمام الإمارات في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

دفاع الفدائي: محمد صالح، مصعب البطاط، ميلاد تيرمانيني، كاميلو سالدانيا.

خط الوسط: محمود أبو وردة، محمد باسم، عدي خروب، تامر صيام.

مركز الهجوم: زيد القنبر، عدي الدباغ.

ترتيب مجموعة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023 قطر

ويتصدر منتخب الإمارات بهذا التعادل بشكل مؤقت جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2023 برصيد 4 نقاط.

في أنعش منتخب فلسطين آماله في فرصة التأهل إلى دور ال16 كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه، بنقطة وحيدة في ثالث ترتيب مجموعته بالبطولة الآسيوية حتى الآن.