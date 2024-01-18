رغم الجراح.. أبطال الفدائي الفلسطيني يفرضون التعادل على الإمارات في كأس آسيا 2023 (شاهد)

وطن- فرض منتخب الفدائي الفلسطيني التعادل الإيجابي على نظيره الإماراتي بهدف لكليهما، الخميس، في ملحمة كروية شهدت إهدار الفرض وركلة جراء من جانب الفدائيون بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2023.
وافتتح منتخب الإمارات أولى أهداف المباراة داخل مرمى الفدائي الفلسطيني في الدقيقة ال23، عن طريق اللاعب سلطان الأميري.
مباراة فلسطين ضد الإمارات في كأس آسيا 2023
وأدرك الفدائي الفلسطيني هدف التعادل من خطأ ارتكبه مدافع منتخب الإمارات بدر ناصر عبد العزيز في الدقيقة ال50، بتسجيله هدفاً في شباك مرماه.
هدف |
منتخب الإمارات يتقدم 1-0 على فلسطين .. شاهد الهدف بصوت المعلق خليل البلوشي#فلسطين_الإمارات #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/NySpciFsV5
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 18, 2024
كما وشهدت المباراة طرد لاعب منتخب الإمارات خليفة الحمادي في الدقيقة ال37، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.
هدف |
منتخب فلسطين يتعادل عن طريق لاعب الإمارات بدر ناصر بالخطأ في مرماه.. شاهد الهدف بصوت المعلق منتصر الأزهري#فلسطين_الإمارات #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/VtQCft7uAN
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 18, 2024
وأهدر نجم الفدائي الفلسطيني تامر صيام ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى المنتخب الإماراتي خالد عيسى عند الدقيقة ال38.
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تشكيلة منتخب فلسطين ضد الإمارات
ولعب المدرب التونسي مكرم دبوب المباراة أمام الإمارات في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:
حراسة المرمى: رامي حمادة.
دفاع الفدائي: محمد صالح، مصعب البطاط، ميلاد تيرمانيني، كاميلو سالدانيا.
شوف.. لحظة خروج خليفة الحمادي لاعب منتخب الإمارات بعد طرده أمام فلسطين#فلسطين_الإمارات #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/6WYNSTh4tD
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 18, 2024
خط الوسط: محمود أبو وردة، محمد باسم، عدي خروب، تامر صيام.
مركز الهجوم: زيد القنبر، عدي الدباغ.
شوف |
الحظ يعاند منتخب فلسطين قبل نهاية الشوط الأول#فلسطين_الإمارات #هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023 #قطر2023 | #AsianCup2023 #كاس_آسيا_قنوات_الكاس #شوف_الكاس pic.twitter.com/3jX0mKKxWW
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 18, 2024
ترتيب مجموعة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023 قطر
ويتصدر منتخب الإمارات بهذا التعادل بشكل مؤقت جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2023 برصيد 4 نقاط.
في أنعش منتخب فلسطين آماله في فرصة التأهل إلى دور ال16 كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه، بنقطة وحيدة في ثالث ترتيب مجموعته بالبطولة الآسيوية حتى الآن.