الرئيسية » رياضة » رغم الجراح.. أبطال الفدائي الفلسطيني يفرضون التعادل على الإمارات في كأس آسيا 2023 (شاهد)

رغم الجراح.. أبطال الفدائي الفلسطيني يفرضون التعادل على الإمارات في كأس آسيا 2023 (شاهد)

بقلم
تعادل فلسطين والإمارت في كأس آسيا 2023

وطن- فرض منتخب الفدائي الفلسطيني التعادل الإيجابي على نظيره الإماراتي بهدف لكليهما، الخميس، في ملحمة كروية شهدت إهدار الفرض وركلة جراء من جانب الفدائيون بالجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2023.

وافتتح منتخب الإمارات أولى أهداف المباراة داخل مرمى الفدائي الفلسطيني في الدقيقة ال23، عن طريق اللاعب سلطان الأميري.

مباراة فلسطين ضد الإمارات في كأس آسيا 2023

وأدرك الفدائي الفلسطيني هدف التعادل من خطأ ارتكبه مدافع منتخب الإمارات بدر ناصر عبد العزيز في الدقيقة ال50، بتسجيله هدفاً في شباك مرماه.

كما وشهدت المباراة  طرد لاعب منتخب الإمارات خليفة الحمادي في الدقيقة ال37، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

وأهدر نجم الفدائي الفلسطيني تامر صيام ركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى المنتخب الإماراتي خالد عيسى عند الدقيقة ال38.

مباراة فلسطين والإمارات
مباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023
اقرأ أيضاً: 
تشكيلة منتخب فلسطين ضد الإمارات

ولعب المدرب التونسي مكرم دبوب المباراة أمام الإمارات في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس آسيا 2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: رامي حمادة.

دفاع الفدائي: محمد صالح، مصعب البطاط، ميلاد تيرمانيني، كاميلو سالدانيا.

خط الوسط: محمود أبو وردة، محمد باسم، عدي خروب، تامر صيام.

مركز الهجوم: زيد القنبر، عدي الدباغ.

ترتيب مجموعة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023 قطر

ويتصدر منتخب الإمارات بهذا التعادل بشكل مؤقت جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور مجموعات كأس آسيا 2023 برصيد 4 نقاط.

منتخب فلسطين
نجوم منتخب الفدائي الفلسطيني

في أنعش منتخب فلسطين آماله في فرصة التأهل إلى دور ال16 كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه، بنقطة وحيدة في ثالث ترتيب مجموعته بالبطولة الآسيوية حتى الآن.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

تعادل فلسطين والإمارت في كأس آسيا 2023

رغم الجراح.. أبطال الفدائي الفلسطيني يفرضون التعادل على الإمارات في كأس آسيا 2023 (شاهد)

المحكمة الجنائية بقطر تحكم بالسجن 20 عاماً على وزير المالية السابق علي شريف العمادي

خفايا أكبر قضية فساد بتاريخ قطر.. الأمير جعلهم “عبرة” وأخو حمد بن جاسم ضمن المتورطين

سعر الدولار يصعد لقمة جنونية تاريخية بمصر وهذا موعد التعويم المتوقع

سعر الدولار يصعد لقمة جنونية تاريخية بمصر وهذا موعد التعويم المتوقع

توقيف المشجعة الجزائرية صوفيا بن لمان في كوت ديفوار على خلفية أحداث شغب وصدامات في مباراة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا

تفاصيل توقيف صوفيا بن لمان في كوت ديفوار وطرد مشجعين جزائريين

عملية خطيرة.. صحة الأميرة كيت والملك تشارلز تثير قلق البريطانيين

عملية خطيرة.. صحة الأميرة كيت والملك تشارلز تثير قلق البريطانيين

مشاهد جديدة بثها القسام لاشتباكات واستهداف آليات الاحتلال المتوغلة شرق حيي "التفاح والدرج" في مدينة غزة

مقاتلو القسام يخرجون من تحت الأرض في أي مكان وبأي وقت.. فيديو جديد مثير

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior