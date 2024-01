جندي سابق بجيش الاحتلال يثير الجدل في بريطانيا بعد تفتيشه في ملابس داخلية نسائية بغزة

وطن – تجري لجنة الأعمال الخيرية، تحقيقًا مع مؤسسة خيرية في لندن تقدم الدعم للشباب اليهود الضعفاء، بعد أن أعلنت عن تنظيم حدث بمناسبة عودة رجل بريطاني كان يقاتل إلى جانب الجيش الإسرائيلي في غزة إلى المملكة المتحدة.

وكان من المقرر أن يستضيف نادي الأولاد في هندون، شمال لندن، الجندي ليفي سايمون، الذي أثار الجدل بنشر لقطات من غزة على صفحته على موقع إنستغرام، في حفل غداء، معلنًا عنه باعتباره “ضيفًا ونجمًا خاصًا”.

لكن مع تجمع المتظاهرين والمحتجين المناهضين في الخارج، قال ضباط الشرطة في مكان الحادث إن الحدث قد تم إلغاؤه، وتحدث أحد الضباط عن أن المنظمين “ليس لديهم أي فكرة” عن خلفية سايمون.

وقال أفراد لهم صلات بمركز الشباب، إنه تم نقل الحدث إلى مكان آخر.

ولم يستجب The Boys Clubhouse لطلبات موقع ميدل إيست آي للتعليق. وتصف المؤسسة نفسها بأنها “المؤسسة الخيرية اليهودية الوحيدة المكرسة لتوفير بيئة آمنة ومأمونة للشباب المحرومين والمصابين بخيبة الأمل”.

وقال متحدث باسم مفوضية المؤسسات الخيرية، إن الهيئة التنظيمية كانت تعمل على تقييم المخاوف التي أثيرت بشأن الحدث، وقد اتصلت بأمناء المؤسسة الخيرية لهذا السبب.

كما دفعت الضجة التي أحاطت بالحدث، مكتب عمدة لندن صادق خان إلى النأي بنفسه عن تمويله السابق للمنظمة بعد أن تم الكشف عن إدراجها ضمن داعمي المؤسسة الخيرية على موقعها على الإنترنت.

وخلال فترة وجوده في غزة، نشر سايمون صورًا ومقاطع فيديو تظهره داخل القطاع المحاصر، بما في ذلك مقطع فيديو له وهو يفتش في أدراج الملابس الداخلية لنساء فلسطينيات أجبرن على الفرار من منازلهن.

British-born Israeli soldier Levi Simon recorded a video of him searching Gaza homes for supposed weapons, claiming to find money instead.

He then proceeds to rummage through personal belongings making derogatory comments about drawers filled with lingerie and nightwear pic.twitter.com/UwreaQziLY

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 5, 2024