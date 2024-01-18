“بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.. هتافات الجماهير تضامناً مع القضية في مباراة فلسطين والإمارات (فيديو)

وطن- شهدت مباراة فلسطين والإمارات في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023 لدور المجموعات، هتافات الجماهير داخل مدرجات ملعب (استاد الجنوب) في العاصمة القطرية الدوحة، تضامناً مع القضية الفلسطينية، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال104.

وهتفت الجماهير التي تواجدت داخل المدرجات بالشعارات والأهازيج الفلسطينية، تضامناً مع القضية الفلسطينية، خلال حضورهم مباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023 قطر.

وفق الإحصائيات فقد حضر نحو 42 ألف متفرج مباراة فلسطين والإمارات، في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 لدور المجموعات، داخل ملعب (استاد الجنوب).

بالروح بالدم نفديك يا أقصى

ورددت الجماهير في مباراة فلسطين والإمارات، ” بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، وكذلك كلمات من الأغنية الفلسطينية الشهيرة ” ياولاد حارتنا .. يويا … يويا”، التي تعود للفنان الفلسطيني الكبير أبو نسرين داخل المدرجات بصوت واحد.

ويتعرض أهل فلسطين في غزة ومدن الضفة الغربية، لحرب هي الأعنف في تاريخ الصراع منذ زمن النكبة الفلسطينية عام 1948م، بقصف الأحياء السكنية والمنازل والمدارس والمشافي والكنائس بشكل عشوائي دون سابق إنذار.

وكذلك الاقتحامات على مدار الوقت للمخيمات وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تزايدت وتيرتها منذ إعلان الحرب على غزة في ال7 من شهر أكتوبر الماضي.

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وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 23 ألف فلسطيني جلهم من المدنيين وأصيب نحو ما يزيد عن 60 ألف شخص آخرين بجراح مختلة، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى الآن.

مباراة فلسطين والإمارات في كأس آسيا 2023

ورغم الجراح والمآسي تمكن المنتخب الفلسطيني الفدائي من خطف أول نقطة له في منافسات كأس آسيا 2023 لدور المجموعات، بعد تعادله أمام الإمارات بهدف لكليهما، الخميس.

ويتبقى للمنتخب الفدائي الفلسطيني فرصة العبور إلى دور ال16 كأس آسيا 2023، في حال تحقيق الفوز في المباراة القادمة على هونغ كونع مع ختام منافسات دور المجموعات.

ويحتل منتخب فلسطين في ثالث جدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا 2023 لدور المجموعات برصيد نقطة واحدة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الإمارات بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط إلى الآن.