الإذاعة العبرية تفضح رفض جنود إسرائيليين القتال في غزة.. وتعليق ناري من فايز الدويري

وطن – في مؤشر على الانتكاسات التي يقع فيها جيش الاحتلال في قطاع غزة، خلال المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية، فضحت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن عددا من جنود قوات الاحتياط رفضوا الامتثال للخدمة العسكرية والمشاركة في القتال داخل قطاع غزة.

وقالت الإذاعة، في تقرير لها، إنه تم استدعاء قوات من الاحتياط بعد بدء الحرب في غزة، للمشاركة في تشكيل كتيبة عسكرية جديدة مهمتها الدفاع عن بلدات غلاف غزة ومستوطنات في الضفة الغربية.

مهام قتالية دون تدريب

وفوجئ هؤلاء الجنود، خلال عمليات التدريب والتجهيز، بإبلاغهم أنهم سيدخلون إلى غزة للمشاركة في أعمال قتالية تشمل ما يصفه جيش الاحتلال “بتطهير المنازل من المسلحين والبحث عن وسائل قتالية وأسلحة وأنفاق”.

جاء ذلك على الرغم من أنه لم يتم إخضاع هؤلاء الجنود لتدريبات ملائمة لهذه المهام.

وقال عدد من الجنود، في مقابلات أجرتها معهم الإذاعة الإسرائيلية، إن نصف المقاتلين في الكتيبة انسحبوا ورفضوا الامتثال للأوامر.

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تعليق ناري من فايز الدويري

وتعليقًا على ذلك، وصف الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه يفتقر للمهارة الفردية على مستويات القادة وضباط الصف والضباط.

وقال إن رفض جنود احتياط إسرائيليين المشاركة بالقتال في قطاع غزة، يعتبر مؤشر ضعف.

وأضاف أن الأسس التدريبية منذ عام 2006 لم تعد كالسابق بعد تبني مقاربات مختلفة تركز على قوات الصفوة والنخبة خاصة سلاح الجو وقوات النخبة في مقابل تراجع الاهتمام بالقوات البرية.

ولفت الدويري إلى أنّ التمارين العملياتية التعبوية لم تكن تركز على القوات البرية لذلك تراجع أداء الضباط وضباط الصف والجنود.

وأشار إلى أن هؤلاء الجنود أحضروا لحراسة المستوطنات بغلاف غزة في مهمة دفاعية، ولكنهم لم يعدوا لأداء أدوار هجومية.

ولفت إلى أن جندي الاحتياط يعلم يقينا أنه إذا دخل غزة لن يعود حيا لذلك ينتقد ويرفض ويتمرد في سبيل أن يبقى حيا، وحجته أنه لم يتلق التدريب.